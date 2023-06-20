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Права людиниЕстонія

В Естонії узаконили одностатеві шлюби з 2024 року

Ігор Бурдига
2 год. тому

Естонія першою з колишніх республік СРСР легалізувала шлюби між одностатевими парами, а також усиновлення ними дітей.

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Естонська ЛГБТ-спільнота дочекалась рівних шлюбних прав
Естонська ЛГБТ-спільнота дочекалась рівних шлюбних прав Фото: Margus Ansu/Scanpix/IMAGO

Депутати парламенту Естонії підтримали у вівторок, 20 червня, у другому читанні проєкт поправок до цивільного законодавства, який дозволяє укладати офіційний шлюб повнолітнім парам незалежно від їхньої статі з 1 січня 2024 року. Законопроєкт підтримали 55 обранців, проти висловились 34, повідомляє сайт естонського парламенту.

З 2014 року в Естонії діє так званий договір про спільне проживання - форма цивільного партнерства, яке можна було зареєструвати незалежно від статі. Як пише естонське видання ERR, подібні договори залишаться чинними, а їхні підписанти отримають право і на спрощене укладання офіційного шлюбу.

Важливі зміни естонські депутати внесли і до законодавства про батьківські права, адже рівність у шлюбі відкриває одностатевим парам шлях до всиновлення. Одностатевий партнер біологічної матері чи батька дитини матиме право на всиновлення за згоди іншого партнера. При цьому в законодавстві збережені принципи за якими в дитини не може бути більше двох батьків, а права біологічних батьків лишаються в пріоритеті.

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Історичне рішення

Естонія стала першою з колишніх республік Радянського Союзу, яка узаконила одностатеві шлюби.

Міністерка соціального захисту Сігне Рійсало, коментуючи ухвалення закону, подякувала представникам ЛГБТ+ спільноти "за терпіння та розуміння протягом усіх цих років", що передували узаконенню шлюбів. А прем'єр-міністерка країни Кая Каллас заявила, що пишається  ухваленням закону.

"Кожен повинен мати право одружитися з людиною, яку він любить і якій хоче присвятити себе. З цим рішенням ми нарешті робимо крок серед інших північних країн, а також усіх інших демократичних країн світу, де є рівність у шлюбі. Це рішення ні в кого нічого не забирає, але дає щось важливе багатьом. Воно також свідчить про те, що наше суспільство дбайливо ставиться один до одного та поважає одне одного", - зазначила вона.

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Суспільство22 січня 2021 р.08:07 хв.

Естонія легалізувала одностатеві шлюби

www.riigikogu.ee

Історичне рішення: Естонія узаконила одностатеві шлюби

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