Словенія легалізувала одностатеві шлюби

Парламент Словенії у вівторок, 4 жовтня, легалізував одностатеві шлюби. Таким чином Словенія стала першою країною у Східній Європі, яка зрівняла у правах гомосексуальні та гетеросексуальні пари, повідомляє агентство AFP.

Конституційний суд Словенії у липні цього року постановив, що гомосексуальні пари мають право на легальне всиновлення дітей, й нинішнє рішення парламенту законодавчо закріплює цю постанову суду. Тоді суд визначав дискримінаційною щодо гомосексуальних пар законодавчу норму, якою шлюб визначався союзом між жінкою та чоловіком і яка таким чином давала лише гетеросексуальним парам право на всиновлення. Конституційний суд своїм рішенням призупинив дію дискримінаційних положень, надавши тим самим гомосексуальним парам право одружуватися і всиновлювати дітей, і зобов'язав парламент країни впродовж наступних шести місяців змінити відповідне законодавство, усунувши дискримінаційні норми.

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Під час голосування у парламенті Словенії зміни до законодавства підтримали 48 депутатів, 29 проголосувало "проти" і один утримався. "Цими змінами ми просто констатуємо, що відмінності не повинні давати привід для дискримінації", - заявив, представляючи поправки до законодавства, державний секретар з питань праці, сім'ї, соціальних відносин та рівних можливостей Сімон Малєвац.

Консервативна Словенська демократична партія, яка перебуває в опозиції до уряду, критикувала рішення Конституційного суду і організувала акції протесту проти змін.

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У Європі загалом вже 18 держав легалізували одностатеві шлюби, й у більшості з них одностатевим парам дозволено всиновлювати дітей. У низці країн, таких як Чехія, Хорватія, Естонія, Греція, Угорщина та Італія, дозволені цивільні партнерства гомосексуальних пар, але не їхнє офіційне одруження. У більшості країн Східної Європи не дозволено ані шлюби, ані цивільні партнерства гомосексуальних пар.