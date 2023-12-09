В ЄС узгодили регулювання штучного інтелекту

Представники Європарламенту, Єврокомісії та держав ЄС після триденних переговорів досягли політичної угоди щодо регулювання штучного інтелекту. У Європі має бути ухвалений перший у світі закон про ШІ.

У Європейському Союзі посилять норми використання штучного інтелекту (ШІ). Відповідні правила (Artificial Intelligence Act) узгодили у Брюсселі пізно ввечері у п'ятницю, 8 грудня, представники Європарламенту, Єврокомісії та країн-членів ЄС після триденних переговорів.

У повідомленні Європарламенту наголошується, що законопроєкт покликаний "забезпечити безпеку штучного інтелекту в Європі, повагу основних прав та демократії, а також можливість розширення бізнесу".

Читайте також: Фейки від ШІ про війну Ізраїлю з ХАМАС: як розпізнати?

Відповідно до пропозиції Єврокомісії, поданої у квітні 2021 року, системи штучного інтелекту мають бути поділені на різні групи ризику. Чим вищий потенційний ризик застосунків, тим жорсткіші вимоги до нього необхідно висувати.

Переговори ледь не зірвалися через питання регулювання так званих базових моделей - дуже потужних моделей ШІ, навчених роботі з величезними наборами даних, повідомляє агенція dpa. До таких базових моделей, на яких можуть базуватися багато інших програм, відноситься, наприклад, GPT. Німеччина, Франція та Італія виступали за те, щоб регулювання поширювалося лише на конкретні програми ШІ, але не на саму базову технологію.

Читайте також: Штучний інтелект - нова екологічна загроза?

ЄП вимагає заборони автоматичного розпізнавання осіб

Суперечки викликали і заплановані правила у сфері розпізнавання осіб за допомогою ШІ. Європарламент, зокрема, домагався заборони таких програм, проте держави ЄС наполягли на винятках для захисту національної безпеки, оборони та інших військових цілей. Досягнута угода передбачає також обмеження використання правоохоронними органами систем біометричної ідентифікації.

Читайте також: Чи варто боятися штучного інтелекту?

Найближчими днями будуть обговорені деталі, які можуть змінити форму документа - першого у світі закону про штучний інтелект. Щоб законопроєкт набув чинності, він має бути затверджений Європарламентом та кожною з держав ЄС.