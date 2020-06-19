 В Берліні на крадіжці взуття упіймали ... лисицю (фотодоказ) | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2020

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Новини

В Берліні на крадіжці взуття упіймали ... лисицю (фотодоказ)

В берлінському районі Целєндорф містичним чином зникало взуття, яке люди залишали біля порогів своїх будинків. Крадійку випадково зловив на гарячому місцевий житель.

Лисиць на вулицях німецьких міст можна бачити часто (архівне фото)

Лисиць на вулицях німецьких міст можна бачити часто (архівне фото)

"Лисицям подобаються речі зі шкіри або ті, на яких залишаються сліди людського поту, тож молоді особини, які хапаються за шкіряне, таким чином зазвичай показують свою готовність до полювання", - так пояснив німецьким ЗМІ дивну поведінку лисиці в Берліні уповноважений столичного сенату з питань диких тварин Дерк Елерт (Derk Ehlert) у п'ятницю, 31 липня.

Цей коментар стосується історії, що здивувала жителів берлінського району Целєндорф. З порогів місцевих будинків десятками зникало взуття, переважно гумові шльопанці чи кросівки. Це стало обговорюваною темою у соціальних мережах.

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І от наприкінці цього тижня один з жителів району Крістіан Меєр (Christian Meyer) випадково побачив на вулиці лисицю, яка несла в пащі шльопанець. Чоловік прослідкував за твариною і виявив її схованку, у якій лежали біля сотні одиниць взуття. Меєру навіть вдалося сфотографувати і крадійку, і поцуплений нею "скарб".

 

 

Як заявляє місцева влада, тепер розшукуються власники старанно зібраного лисицею взуття. 

Між тим Німецьке товариство захисту природи (NABU) наголошує, що поява диких лисиць на вулицях міст не має жодної загрози для людей. Зазвичай лисиці не атакують людей, а завдяки широкому використанню вакцини в Німеччині вдалось позбавити їх сказу. Ризик зараження людини альвеококом від лисиці також дуже низький, запевнили фахівці. 

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