 В Австрії застрілили прохача притулку з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2020

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Новини

В Австрії застрілили прохача притулку з Росії

За деякими даними, убитий - чеченський блогер, який критикував Рамзана Кадирова. Австрійський спецназ затримав імовірного вбивцю. Він теж громадянин РФ.

Австрійська поліція

В австрійському місті Герасдорф в суботу, 4 липня, застрілили 43-річного прохача притулку з Росії. Про це повідомляють австрійські ЗМІ. Чоловіка вбили ввечері пострілом у голову. Інцидент стався біля одного з міських торговельних центрів.

Герасдорф розташований неподалік від Відня. Австрійський спецназ затримав підозрюваного в Лінці, він також є громадянином Росії. Під час затримання чоловік не чинив опору.

Австрійська радіостанція ÖRF повідомила, що обидва росіяни, ймовірно, є вихідцями з Чечні.

За даними видань "Кавказ.Реаліі" і "Кавказький вузол", які посилаються на джерела в чеченській діаспорі в Європі, убитий - уродженець Чечні, блогер Маміхан Умаров. Він критикував діяльність глави Чечні Рамзана Кадирова і вів чеченською мовою канал на Youtube під назвою "Анзор з Відня".

Читайте також: Вбивство Хангошвілі в Берліні: РФ і досі не відповіла на запити слідчих ФРН

Як повідомлялось, у серпні 2019 року в Берліні був застрілений громадянин Грузії чеченського походження Зелімхан Хангошвілі. У червні цього року федеральна прокуратура Німеччини висунула проти російської влади обвинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі, який раніше був оголошений у РФ у розшук за обвунуваченням у тероризмі. Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що не виключає санкції проти РФ через вбивство Хангошвілі. Між тим його родичі просять владу ФРН надати їм захист.

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Чи причетні російські спецслужби до вбивства в Берліні (06.09.2019)

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Анґела Меркель заявила, що її уряд залишає за собою рішення щодо того, як ФРН реагуватиме на вбивство Зелімхана Хангошвілі у Берліні, в замовленні якого звинувачують владу Росії. (19.06.2020)  

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