В Австрії застрілили прохача притулку з Росії

В австрійському місті Герасдорф в суботу, 4 липня, застрілили 43-річного прохача притулку з Росії. Про це повідомляють австрійські ЗМІ. Чоловіка вбили ввечері пострілом у голову. Інцидент стався біля одного з міських торговельних центрів.

Герасдорф розташований неподалік від Відня. Австрійський спецназ затримав підозрюваного в Лінці, він також є громадянином Росії. Під час затримання чоловік не чинив опору.

Австрійська радіостанція ÖRF повідомила, що обидва росіяни, ймовірно, є вихідцями з Чечні.

За даними видань "Кавказ.Реаліі" і "Кавказький вузол", які посилаються на джерела в чеченській діаспорі в Європі, убитий - уродженець Чечні, блогер Маміхан Умаров. Він критикував діяльність глави Чечні Рамзана Кадирова і вів чеченською мовою канал на Youtube під назвою "Анзор з Відня".

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Як повідомлялось, у серпні 2019 року в Берліні був застрілений громадянин Грузії чеченського походження Зелімхан Хангошвілі. У червні цього року федеральна прокуратура Німеччини висунула проти російської влади обвинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі, який раніше був оголошений у РФ у розшук за обвунуваченням у тероризмі. Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що не виключає санкції проти РФ через вбивство Хангошвілі. Між тим його родичі просять владу ФРН надати їм захист.