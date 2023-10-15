В Афганістані знову стався сильний землетрус

Підземні поштовхи магнітудою 6,3 були зафіксовані поблизу міста Герат. Лише минулого тижня внаслідок землетрусу в цьому ж районі загинули понад дві тисячі людей.

В Афганістані у провінції Герат знову стався сильний землетрус. Геологічна служба США повідомила, що підземні поштовхи магнітудою 6,3 сталися у неділю, 15 жовтня, приблизно за 34 кілометри від міста Герат в однойменній провінції і на глибині вісім кілометрів, повідомляє AP.

Наразі відомо про двох загиблих та більше 100 поранених, повідомляє АР з посиланням на "Лікарів без кордонів". Місцеві медики повідомляють про те, що загинула одна людина, поранень зазнали близько 150 людей, втім кількість постраждалих може змінитися.

Попередній руйнівний землетрус стався тиждень тому

У цьому регіоні лише тиждень тому, 7 жовтня, сталося кілька потужних підземних поштовхів з епіцентром за 40 кілометрів на північний захід від міста Герат. Магнітуда першого становила 6,3, згодом влада повідомила про вісім афтершоків силою від 4,3 до 6,3.

Представники уряду талібів тоді заявили, що у всій провінції жертвами землетрусу стали більше двох тисяч людей. За даними ООН, епіцентр знаходився в районі Зенда-Джан, там загинули 1294 людини, ще 1688 - зазнали поранень. Понад 90 відсотків усіх загиблих - жінки та діти.

Як зазначає AFP, Афганістан, владу в якому утримує радикальний ісламістський рух "Талібан", стикнувся з гуманітарною кризою, зокрема тому, що багато міжнародних організацій були змушені скоротити свою присутність у країні через вимоги, що висуваються талібами.



У червні минулого року внаслідок землетрусу магнітудою 5,9 в Афганістані загинули більше тисячі людей.

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