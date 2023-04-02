  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Боєць "Талібану" у Кабулі, архівне фото
Боєць "Талібану" у Кабулі, архівне фотоФото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance
ПолітикаАфганістан

В Афганістані таліби затримали трьох британців

Степан Смишляєв
2 год. тому

МЗС Великобританії намагається забезпечити консульські контакти трьом британцям, затриманим талібами.

https://p.dw.com/p/4PbdF

Троє підданих Великобританії затримані ісламістським радикальним рухом "Талібан" в Афганістані. Про це в суботу, 1 квітня, повідомила британська некомерційна організація Presidium Network, що надає підтримку при вирішенні гуманітарних проблем.

Як уточнила британська газета The Mail on Sunday, 53-річного медика Кевіна Корнуелла і ще одного підданого Великобританії, який керує готелем для гуманітарних працівників у Кабулі, затримала таємна поліція талібів на початку січня.

Третій затриманий британець - 23-річний Майлз Раутледж, який раніше розповідав на власному каналі на YouTube, що подорожує "в найнебезпечніші місця на Землі заради задоволення".

МЗС намагається забезпечити консульські контакти затриманим

Після приходу до влади членів "Талібану" у Великобританії немає посольства і консульств в Афганістані. У зв'язку з тим, що сталося, МЗС королівства виступило із заявою: "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити консульські контакти з британськими підданими, затриманими в Афганістані, і надаємо підтримку сім'ям".

Читайте також: Радбез ООН закликав талібів припинити дискримінувати жінок

Представник Presidium Network Скотт Річардс зі свого боку висловив упевненість, що британці перебувають "у доброму здоров'ї, з ними добре поводяться". У Presidium Network закликали талібів поставитися до події як до непорозуміння і звільнити підданих Великобританії.

Читайте також: Міжнародні НУО зупиняють роботу в Афганістані через заборону жінкам працювати

Загроза смерті через спорт: чому афганська атлетка втекла до Туреччини (02.09.2021) 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Олексій Макеєв

Посол Макеєв розкритикував СДПН за заклики до миру

Політика6 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Золота печатка із зображенням профілю чоловіка та написом BODI - символ виставки

Солдат BODI, або Як жив воїн раннього Середньовіччя

Солдат BODI, або Як жив воїн раннього Середньовіччя

Культура1 квітня 2023 р.
Фрагмент російської ракети серед українського поля пшениці

Експорт агропродукції до ЄС: чим обурені сусіди України

Експорт агропродукції до ЄС: чим обурені сусіди України

Економіка1 квітня 2023 р.
external

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

Релігія31 березня 2023 р.03:48 хв.
Аптека

Ліки за е-рецептом: що саме передбачає нововведення МОЗ

Ліки за е-рецептом: що саме передбачає нововведення МОЗ

Здоров'я31 березня 2023 р.
Партія ГЕРБ Бойка Борисова (в центрі) знову сподівається прийти до влади

Вибори в Болгарії: на що чекати Україні?

Вибори в Болгарії: на що чекати Україні?

Політика31 березня 2023 р.
external

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Конфлікти31 березня 2023 р.08:38 хв.
На головну сторінку