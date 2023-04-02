В Афганістані таліби затримали трьох британців

Троє підданих Великобританії затримані ісламістським радикальним рухом "Талібан" в Афганістані. Про це в суботу, 1 квітня, повідомила британська некомерційна організація Presidium Network, що надає підтримку при вирішенні гуманітарних проблем.

Як уточнила британська газета The Mail on Sunday, 53-річного медика Кевіна Корнуелла і ще одного підданого Великобританії, який керує готелем для гуманітарних працівників у Кабулі, затримала таємна поліція талібів на початку січня.

Третій затриманий британець - 23-річний Майлз Раутледж, який раніше розповідав на власному каналі на YouTube, що подорожує "в найнебезпечніші місця на Землі заради задоволення".

МЗС намагається забезпечити консульські контакти затриманим

Після приходу до влади членів "Талібану" у Великобританії немає посольства і консульств в Афганістані. У зв'язку з тим, що сталося, МЗС королівства виступило із заявою: "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити консульські контакти з британськими підданими, затриманими в Афганістані, і надаємо підтримку сім'ям".

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Представник Presidium Network Скотт Річардс зі свого боку висловив упевненість, що британці перебувають "у доброму здоров'ї, з ними добре поводяться". У Presidium Network закликали талібів поставитися до події як до непорозуміння і звільнити підданих Великобританії.

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