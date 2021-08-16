 Узбекистан спростував свою заяву про втечу в країну афганських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Узбекистан спростував свою заяву про втечу в країну афганських військових

Заява про нібито втечу півтисячі афганських військових до Узбекистану на десятках літаків та гелікоптерів не базувалася "на офіційній перевіреній інформації влади", повідомила Генпрокуратура країни.

Афганські військові (архівне фото)

Афганські військові (архівне фото)

Генеральна прокуратура Узбекистану спростувала свою заяву про те, що 14-15 серпня до країни з Афганістану десятками літаків та гелікоптерів втекли сотні афганських військових. Заява про це, опублікована в Telegram-каналі Генпрокуратури, "не було повністю прояснена і не базувалася на офіційній перевіреній інформації влади", повідомила прокуратура у вівторок, 17 серпня.

Читайте також: Генсек НАТО звинуватив колишнє керівництво Афганістану в "краху" країни

Співробітники Генпрокуратури, відповідальні за розміщення інформації в Telegram-каналі, перепросили за поспішну заяву.

Днем раніше Генпрокуратура Узбекистану повідомила, що 585 озброєних афганських військовослужбовців втекли до Узбекистану на 22 військових літаках і 24 гелікоптерах. Всі ці повітряні судна начебто були примусово посаджені в міжнародному аеропорту міста Термеза.

Читайте також: Хто такі таліби?

У Ташкенті також повідомляли, що 158 громадян та військових Афганістану незаконно проникли на територію Узбекистану річкою Амудар'я, яка проходить уздовж кордону між двома країнами. А 14 серпня група з 84 афганських військових перетнула кордон країни і звернулася по допомогу. Їм було надано медичну допомогу та харчування, організовано їхнє тимчасове розміщення.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


Також за темою

Afghan National Army (ANA) soldiers patrol the area near a checkpoint recaptured from the Taliban, in the Alishing district of Laghman province, Afghanistan July 8, 2021.REUTERS/Parwiz

Сотні афганських військових втекли до Узбекистану літаками 16.08.2021

Багато афганських військових літаками та пішки втекли до Узбекистану та Таджикистану. При спробі перетину кордону один афганський літак збили узбецькі сили ППО.

Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe hebt am frühen Morgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover ab. Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan will die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul beginnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Афганістан: літак Бундесверу евакуював з Кабула першу групу людей 17.08.2021

Через хаос в аеропорту Кабула евакуація громадян Німеччини і афганців, які отримали таке право, затримується. Вночі перший транспортний літак Бундесверу зміг вилетіти до Ташкента.

US President Joe Biden speaks about the situation in Afghanistan from the East Room of the White House in Washington, DC, July 8, 2021. - US President Joe Biden expressed confidence on July 8, 2021 in the Afghan military and said that a Taliban takeover of the country is not inevitable. I do not trust the Taliban, Biden told reporters at the White House, but I trust the capacity of the Afghan military. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Коментар: Провал США в Афганістані 16.08.2021

Виведення військ США та захоплення влади "Талібаном" занурили Афганістан у хаос та пролили світло на помилкову оцінку ситуації Вашингтоном. США втратили кредит довіри до себе, вважає Інес Поль.

Реклама

Докладно

Кримська платформа - можливість підтримати формат постійної координації між Україною та іншими державами щодо невизнання анексії Криму

Кримська платформа: як повертати півострів (відео)

Володимир Зеленський ініціював Кримську платформу для повернення анексованого РФ півострова. Які ризики для України?  

фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Як фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Всесвітній успіх мРНК-технології прискорив зростання ВВП Німеччини і розробку ліків від раку і вакцини від малярії.  