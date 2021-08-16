Узбекистан спростував свою заяву про втечу в країну афганських військових

Генеральна прокуратура Узбекистану спростувала свою заяву про те, що 14-15 серпня до країни з Афганістану десятками літаків та гелікоптерів втекли сотні афганських військових. Заява про це, опублікована в Telegram-каналі Генпрокуратури, "не було повністю прояснена і не базувалася на офіційній перевіреній інформації влади", повідомила прокуратура у вівторок, 17 серпня.

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Співробітники Генпрокуратури, відповідальні за розміщення інформації в Telegram-каналі, перепросили за поспішну заяву.

Днем раніше Генпрокуратура Узбекистану повідомила, що 585 озброєних афганських військовослужбовців втекли до Узбекистану на 22 військових літаках і 24 гелікоптерах. Всі ці повітряні судна начебто були примусово посаджені в міжнародному аеропорту міста Термеза.

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У Ташкенті також повідомляли, що 158 громадян та військових Афганістану незаконно проникли на територію Узбекистану річкою Амудар'я, яка проходить уздовж кордону між двома країнами. А 14 серпня група з 84 афганських військових перетнула кордон країни і звернулася по допомогу. Їм було надано медичну допомогу та харчування, організовано їхнє тимчасове розміщення.