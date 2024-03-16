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Юрій Ігнат йде з посади речника Повітряних сил ЗСУ

Олександр Куницький
16 березня 2024 р.

Водночас військовий залишиться у складі Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), працюючи на іншому напрямку, повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

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Юрій Ігнат
Юрій Ігнат Фото: DW

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат йде з посади. Про це у суботу, 16 березня, повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

"Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь!", - написав він у Telegram.

Олещук зауважив, що з моменту повномасштабного вторгнення особисто дякував Ігнату усього двічі на рік - на день народження та професійне свято. "За величезний обсяг роботи. А головне - результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав  (Ігнат - Ред.) заслужену державну нагороду від президента України", - наголосив він.

DW звернулася до Юрія Ігната з проханням пояснити причини звільнення з посади речника і подальшого напрямку роботи. Однак на момент публікації новини відповіді не отримала.

Ігнат обіймав посаду речника командування Повітряних сил ЗСУ з 2018 року. У 2022 році отримав орден Данила Галицького за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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