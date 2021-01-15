 Уряд України затвердив підвищення зарплати вчителів на 20 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2021

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Новини

Уряд України затвердив підвищення зарплати вчителів на 20 відсотків

Кабінет міністрів України затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. Зокрема, зарплату вчителів буде підвищено з січня на 20 відсотків.

Кабінет міністрів України підвищив зарплату вчителів на 20 відсотків

Кабінет міністрів України підвищив зарплату вчителів на 20 відсотків

Кабінет Міністрів України затвердив підвищення розміру посадових окладів вчителів на 20 відсотків із січня. Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу, 20 січня, повідомляє агентство "Українські новини".

"Уряд виділив 2021 року на зарплати вчителям майже 100 мільярдів гривень. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано та забезпечено відповідними фінансами", - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, коментуючи затвердження нової тарифної сітки для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ.

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Водочас міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що тепер його міністерство зможе опрацювати відповідно до постанови власні нормативно-правові акти. "Але вже точно можна сказати, що заробітна плата освітян розраховуватиметься з 1 січня 2021 року на основі збільшених на 20 відсотків посадових окладів, а з 1 грудня - на 8,4 відсотка", - повідомив міністр. Також він уточнив суму заробітної плати вчителів.

"Посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 4 859 гривень. Це на 809 гривень більше, ніж було з вересня 2020 року. Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року - 6 461 гривень. Це на 1 076 гривень більше, ніж було з вересня 2020 року", - написав Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Міністр освіти також додав, що усі доплати, надбавки та інші заохочувальні виплати зберігаються та будуть нараховуватися до збільшених посадових окладів.

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