Уряд України затвердив підвищення зарплати вчителів на 20 відсотків

Кабінет Міністрів України затвердив підвищення розміру посадових окладів вчителів на 20 відсотків із січня. Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу, 20 січня, повідомляє агентство "Українські новини".

"Уряд виділив 2021 року на зарплати вчителям майже 100 мільярдів гривень. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано та забезпечено відповідними фінансами", - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, коментуючи затвердження нової тарифної сітки для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ.

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Водочас міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що тепер його міністерство зможе опрацювати відповідно до постанови власні нормативно-правові акти. "Але вже точно можна сказати, що заробітна плата освітян розраховуватиметься з 1 січня 2021 року на основі збільшених на 20 відсотків посадових окладів, а з 1 грудня - на 8,4 відсотка", - повідомив міністр. Також він уточнив суму заробітної плати вчителів.

"Посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 4 859 гривень. Це на 809 гривень більше, ніж було з вересня 2020 року. Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року - 6 461 гривень. Це на 1 076 гривень більше, ніж було з вересня 2020 року", - написав Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Міністр освіти також додав, що усі доплати, надбавки та інші заохочувальні виплати зберігаються та будуть нараховуватися до збільшених посадових окладів.

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