Уряд схвалив доплати до пенсій українських військових і поліцейських

Військовослужбовці-пенсіонери в Україні, яким було призначено пенсію до 1 березня 2018 року, отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 2 тисячі гривень, починаючи з 1 липня 2021 року. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 14 липня. Доплати також отримуватимуть особи керівного і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські та деякі інші категорії пенсіонерів.

Серед військовослужбовців-пенсіонерів доплату отримуватимуть близько 400 тисяч осіб, уточнює інформагенція "Інтерфакс-Україна". Мінімальна пенсія для військовослужбовців, осіб керівного і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських зросте до 3 тисяч 854 гривень із 1 липня, а мінімальна пенсія для учасників бойових дій зросте до 3 893 гривень. За розрахунками Пенсійного фонду, реалізація постанови на липень-грудень потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету на суму 5,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, у середу біля будівлі українського парламенту відбувається всеукраїнська акція протесту пенсіонерів міністерства внутрішніх справ (МВС), на якій близько тисячі учасників вимагають перерахунку пенсій. Учасники акції протесту влаштували сутички з представниками правоохоронних органів та прорвалися через встановлену поліцією огорожу поблизу будівлі парламенту.

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