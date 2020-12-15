 Уряд схвалив доплати до пенсій українських військових і поліцейських | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Уряд схвалив доплати до пенсій українських військових і поліцейських

Військові-пенсіонери та поліцейські в Україні отримуватимуть доплати у 2 тисячі гривень щомісяця. Рішення уряду стосується людей, яким було призначено пенсію до 1 березня 2018 року.

Військові пенсіонери в Україні отримуватимуть доплати до пенсій

Військові пенсіонери в Україні отримуватимуть доплати до пенсій

Військовослужбовці-пенсіонери в Україні, яким було призначено пенсію до 1 березня 2018 року, отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 2 тисячі гривень, починаючи з 1 липня 2021 року. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 14 липня. Доплати також отримуватимуть особи керівного і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські та деякі інші категорії пенсіонерів.

Серед військовослужбовців-пенсіонерів доплату отримуватимуть близько 400 тисяч осіб, уточнює інформагенція "Інтерфакс-Україна". Мінімальна пенсія для військовослужбовців, осіб керівного і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських зросте до 3 тисяч 854 гривень із 1 липня, а мінімальна пенсія для учасників бойових дій зросте до 3 893 гривень. За розрахунками Пенсійного фонду, реалізація постанови на липень-грудень потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету на суму 5,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, у середу біля будівлі українського парламенту відбувається всеукраїнська акція протесту пенсіонерів міністерства внутрішніх справ (МВС), на якій близько тисячі учасників вимагають перерахунку пенсій. Учасники акції протесту влаштували сутички з представниками правоохоронних органів та прорвалися через встановлену поліцією огорожу поблизу будівлі парламенту.

Читайте також: Як працює пенсійна система в Німеччині в умовах старіння суспільства

Також за темою

6419292 15.12.2020 Business owners take part in a rally against the government's introduction of enhanced measures to prevent the spread of coronavirus infection, at the building of the Verkhovna Rada of Ukraine, in Kyiv, Ukraine. Stringer / Sputnik

На Майдані через спробу встановити намети сталися сутички з поліцією 15.12.2020

На Майдані Незалежності відбулися сутички учасників акції протесту "СТОП локдаун!" із поліцейськими після спроби встановити намети. Пізніше в поліції повідомили про 40 постраждалих правоохоронців.

Flut_Karpaten1 - Bewohner im überfluteten Dorf Dubiwtsi in den ukrainischen Karpaten Flut_Karpaten2 - überflutetes Dorf Dubiwtsi in den ukrainischen Karpaten Flut_Karpaten3 - Feuerwehr pumpt das Wasser ab im im überfluteten Dorf Dubiwtsi in den ukrainischen Karpaten Flut_Karpaten4 - Wege wurde zum Fluss im überfluteten Dorf Dubiwtsi in den ukrainischen Karpaten Flut_Karpaten5 - überfluteter Friedhof im Dorf Dubiwtsi in den ukrainischen Karpaten Copyright: DW. Es handelt sich um stills aus DW-Video, gedreht von der DW-Korrespondentin Olexandra Indjuchowa in der Ukraine.

Повінь на Прикарпатті: "Ми самі собі рятувальники" (відео) 30.06.2020

Масштабна повінь на Івано-Франківщині, яка виникла внаслідок потужних злив, спричинила багатомільйонну шкоду. Селяни скаржаться на бездіяльність влади. Репортаж DW із зони стихійного лиха.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель та Джордж Буш-молодший

Буш про Меркель: Жінка з принципами та великим серцем

Незадовго до візиту Анґели Меркель до Вашингтона Джордж Буш розповів про свої особисті враження від роботи з нею.  

Як виникла корупція? (14.07.2021)

Збитки через корупцію у світі становлять 1,75 трильйона євро щорічно. А кожен працівник недоотримує через корупцію 7% зарплатні. Звідки взялася корупція?  