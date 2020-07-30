Уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2021 рік

Німецький уряд в середу, 23 вересня, затвердив проєкт федерального бюджету на 2021 рік. У бюджеті на загальну суму в 413 мільярдів євро передбачені 55 мільярдів євро під інвестиції.

Ці кошти будуть направлені на розширення доступу до інтернету, будівництво дитячих садків, програми для автовиробників і інші проєкти. Окрім того, на тлі нинішньої "надзвичайної ситуації" в 2021 році Німеччина хоче взяти нових боргів на 96 мільярдів євро. При цьому, з 2022 року передбачається знову задіяти так зване "боргове гальмо". Однак на 2024 рік також заплановані нові позики на 22,4 мільярда євро.

"Ми діємо рішуче, навіть якщо це коштує багато грошей, оскільки байдикування обійдеться нашій країні набагато дорожче", - заявив міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Окрім того, передбачається, що через падіння податкових надходжень в наступному році витрати бюджету скоротяться на п'яту частину у порівнянні з 2020 роком.