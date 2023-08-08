Уряд Італії хоче запровадити податок на надприбутки банків

Уряд Італії оголосив про запровадження податку на "мільярдні надприбутки" банків. Кабінет міністрів країни ввечері у понеділок, 7 серпня, схвалив 40-відсотковий податок на прибутки банків, отриманих від високих ставок за кредитами, повідомляє AFP.

Віцеголова уряду Італії Маттео Сальвіні заявив, що ці надходження повинні піти на користь родинам і бізнесу, які потерпають від високих відсоткових ставок за кредитами. Завдяки підвищенню процентних ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ) банки отримують "мільярдні надприбутки", пояснив урядовець. З іншого боку, для приватних домогосподарств і компаній витрати на обслуговування кредитів зростають. Запланований податок є заходом "вирівнювання справедливості", наголосив Сальвіні. Урядовий законопроєкт направлений до парламенту, там він ще може бути суттєво змінений, наголошує AFP.

Банки отримують рекордні прибутки

Завдяки податку уряд Італії також прагне збільшити надходження до бюджету. Економіка країни падає, у другому кварталі з квітня до червня валовий внутрішній продукт скоротився на 0,3 відсотка порівняно з попереднім кварталом.

Між тим банки отримали рекордні прибутки в першому півріччі, переважно завдяки високим відсотковим ставкам за кредитами. Найбільша фінансова установа країни, Intesa Sanpaolo, збільшила прибуток на 80 відсотків до 4,2 мільярда євро, а банк Unicredit повідомив про чистий прибуток у розмірі 4,4 мільярда євро.

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Згідно з законопроєетом, процентні прибутки банків оподатковуватимуться за 2022 рік, якщо вони будуть на три відсотки вищими, ніж у 2021 році, або за 2023 рік, якщо вони будуть на шість відсотків вищими, ніж у 2022 році. Італійські ЗМІ оцінюють можливий дохід держави від нового податку у понад два мільярди євро. Кошти мають надійти до фонду, який, своєю чергою, фінансуватиме податкові пільги для домогосподарств і компаній.