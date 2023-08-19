Уночі ППО знищила 15 російських "шахедів" - Повітряні сили

Уночі українська протиповітряна оборона працювала на півночі, у центрі та на заході країни. Вдалося збити 15 з 17 дронів.

У ніч з 18 на 19 серпня війська РФ атакували Україну з північного напрямку ударними БПЛА "Shahed-136/131". Протиповітряна оборона збила 15 з 17 дронів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) в Facebook.

Зокрема, як зазначається, ППО працювала у північних та центральних, а також і західних областях. Про влучання Повітряні сили не повідомляють.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації вранці у суботу повідомили про нічну атаку на область. "В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях", - повідомив заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. У результаті повітряної атаки дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані, додали в ОВА.

У Житомирській області російські дрони атакували один з об'єктів інфраструктури, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. За його словами, через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС. "Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється", - написав чиновник у Telegram.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні також заявив про нічну атаку росіян. "Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні генштабу.

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