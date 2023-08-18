У Москві евакуювали тисячі людей через загрозу дрона

З "Москви-Сіті" вдень евакуювали щонайменше дві тисячі людей через анонімний дзвінок про нібито нову атаку дрона. Зранку неподалік безпілотник пошкодив "Експоцентр".

У столиці Росії в п'ятницю, 18 серпня, масово евакуювали людей з ділового центру "Москва-Сіті" через анонімне повідомлення про нову атаку дрона. Про це повідомляють російські державні пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, "РИА Новости" пише, що "неправдивий дзвінок з погрозою призвів сьогодні до евакуації з "Москви-сіті", але в екстрених службах згодом розповіли, що "інформація, яка надійшла про безпілотник, не підтвердилася, жодних надзвичайних ситуацій не зареєстровано".

За даними низки Telegram-каналів, з однієї башти вивели дві тисячі людей. Чи була евакуація з інших - невідомо.

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Вночі в "Москві-Сіті" чули вибух

Вночі в районі "Москви-сіті" пролунав вибух. У мерії повідомили, що це протиповітряна збила збила безпілотник. Він пошкодив будівлю "Експоцентру" на Краснопресненській набережній. За даними ЗМІ, у восьмому павільйоні було зруйновано 30 квадратних метрів. Ніхто не постраждав.

Міністерство оборони РФ традиційно звинуватило Україну в "терористичній атаці". Російські пабліки стверджують що місто атакував український дрон-камікадзе "Бобер", який має дальність польоту до тисячі кілометрів. Українські посадовці нічні події в столиці РФ не коментували.

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Дві атаки дронів на "Москву-Сіті"

Вперше дрони атакували "Москву-Сіті" 30 липня. Там розташовані офіси трьох російських міністерств, трьох федеральних агентств і служб, а також головний офіс "Россельхозбанку". Внаслідок атаки вибуховою хвилею побило скління, а також нібито винесло документи міністерства цифрового розвитку РФ. У ніч на 1 серпня відбулась повторна атака на бізнес-центр.

Загалом від кінця травня безпілотники атакували російську столицю вже близько десятка разів. Одного разу три дрони влучили в житлові будинки в Москві. Жодного разу ніхто серйозно не постраждав.

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