РФ працює над вдосконаленням "шахедів" - WP

Російські інженери на заводі з виробництва дронів-камікадзе у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані намагаються вдосконалити іранські дрони-камікадзе Shahed-136, але роботи відстають від графіка щонайменше на місяць. Про це пише у четвер, 17 серпня, американське видання The Washington Post (WP) з посиланням на внутрішні документи заводу.

За даними журналістів, попри затримки виробничого процесу, який сильно залежить від електронних компонентів іноземного виробництва, Москва досягла стабільного прогресу на шляху до своєї мети виробництва варіанту іранського ударного безпілотника Shahed-136, здатного літати на понад 1,6 тисячі кілометрів.

Документи WP отримало від учасника робіт в "Алабузі", який виступає проти вторгнення РФ в Україну. Вони датуються періодом зими 2022 року по весну 2023 року, і містять креслення заводських цехів, технічні схеми. Співпраця між РФ та Іраном по створенню заводу під кодовою назвою "Проєктний човен" реалізовується у форматі "франшизи". Так, РФ купила в Ірану проєктну документацією та компоненти для виробництва "шахедів". Згодом сторони передбачили трьохетапний план з налагодження виробництва дронів в РФ. Зокрема, на третьому етапі завод в "Алабузі" до 30 липня 2025 року має самостійно виробляти шість тисяч дронів з переважно російських матеріалів і комплектуючих.

Також російські інженери на заводі намагаються вдосконалити застарілі іранські технології з метою збільшення масштабу виробництва дронів і контролю якості, зауважують автори статті в WP. Зазначається, що інженери також вивчають способи удосконалення самого дрона, зокрема зробити його здатним до групових атак, під час яких дрони автономно б координували удар по цілі.

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Завод в РФ відстає від графіку

Аналітики вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки на прохання WP перевірили документи, і підрахували, що роботи на заводі відстають від графіку щонайменше на місяць. На переконання аналітиків, завод навряд чи досягне обсягу виробництва у шість тисяч дронів до наміченої дати.

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Зокрема, перешкодою для нарощування виробництва є доступ РФ до західної електроніки. Згідно з документом, лише чотири зі 130 електронних компонентів, необхідних для створення безпілотника, виготовлені в Росії. Понад 90 відсотків комп'ютерних мікросхем і електричних компонентів системи безпілотників виробляються на Заході, переважно в США, наголошують у WP.

Російський уряд і компанія "Алабуга" не відповіли на запити редакції WP про коментарі. Кремль заперечує повідомлення про те, що він отримує допомогу від Тегерана щодо безпілотників і запевняє натомість, що Росія покладається на власні дослідження і розробки.

Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй також не відповіла на запит видання про коментар.



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