ЮНЕСКО: Через COVID-19 кожен восьмий музей може закритися назавжди

Представники ЮНЕСКО та Міжнародної ради музеїв заявили, що майже кожен восьмий музей у світі може не впоратися з відновленням діяльності навіть після завершення пандемії COVID-19 та повного зняття обмежень, запроваджених урядами для стримування поширення коронавірусу. Про це йдеться у спільному дослідженні двох організацій, оприлюдненому у вівторок, 19 травня.

Згідно з оцінками експертів, близько 13 відсотків музеїв у світі можуть більше ніколи не відкритися. При цьому найбільше від пов'язаної з коронавірусом кризи постраждають музеї, що розташовані у бідних країнах.

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Музеї в Європі втрачають сотні тисяч євро

Водночас оцінки Мережі європейських музейних організацій (NEMO) свідчать, що ситуація для об'єктів культури є вкрай непростою і в розвинених країнах. За оцінками NEMO, деякі музеї Парижа, Амстердама і Відня втратили під час вимушеного простою до 80 відсотків своїх надходжень. Йдеться про суми у сотні тисяч євро на тиждень.

Загалом у світі, за оцінками ЮНЕСКО, під час пандемії COVID-19 були змушені закритися 90 відсотків музеїв. "Музеї були закриті на кілька місяців, у них немає доходів. І вони не знають, як повернути надходження", - заявив заступник гендиректора ЮНЕСКО Ернесто Оттоне, цитує агентство новин AP. За словами Оттоне, без цих грошей музеї тепер не мають ресурсів, аби оновити інфраструктуру для убезпечення відвідувачів та дотримання ними соціальної дистанції.

Музеї знову доступні у багатьох країнах

Останнім часом більшість країн Європи почала послаблювати запроваджені для стримування поширення коронавірусу обмежувальні заходи. Тому у низці держав музеї вже стали доступними для відвідування - на цей крок, зокрема, пішла й влада Німеччини. В Україні музеї знову відкрили свої двері з 11 травня.

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