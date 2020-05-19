ЮНЕСКО: Через COVID-19 кожен восьмий музей може закритися назавжди
Пандемія COVID-19 може спричинити закриття близько 13 відсотків музеїв у світі, попереджають у ЮНЕСКО. Деякі музеї в Європі втрачають сотні тисяч євро на тиждень.
У Німеччині вже можна відвідувати музеї, але у масках та з дотриманням соціальної дистанції
Представники ЮНЕСКО та Міжнародної ради музеїв заявили, що майже кожен восьмий музей у світі може не впоратися з відновленням діяльності навіть після завершення пандемії COVID-19 та повного зняття обмежень, запроваджених урядами для стримування поширення коронавірусу. Про це йдеться у спільному дослідженні двох організацій, оприлюдненому у вівторок, 19 травня.
Згідно з оцінками експертів, близько 13 відсотків музеїв у світі можуть більше ніколи не відкритися. При цьому найбільше від пов'язаної з коронавірусом кризи постраждають музеї, що розташовані у бідних країнах.
Водночас оцінки Мережі європейських музейних організацій (NEMO) свідчать, що ситуація для об'єктів культури є вкрай непростою і в розвинених країнах. За оцінками NEMO, деякі музеї Парижа, Амстердама і Відня втратили під час вимушеного простою до 80 відсотків своїх надходжень. Йдеться про суми у сотні тисяч євро на тиждень.
Загалом у світі, за оцінками ЮНЕСКО, під час пандемії COVID-19 були змушені закритися 90 відсотків музеїв. "Музеї були закриті на кілька місяців, у них немає доходів. І вони не знають, як повернути надходження", - заявив заступник гендиректора ЮНЕСКО Ернесто Оттоне, цитує агентство новин AP. За словами Оттоне, без цих грошей музеї тепер не мають ресурсів, аби оновити інфраструктуру для убезпечення відвідувачів та дотримання ними соціальної дистанції.
Музеї знову доступні у багатьох країнах
Останнім часом більшість країн Європи почала послаблювати запроваджені для стримування поширення коронавірусу обмежувальні заходи. Тому у низці держав музеї вже стали доступними для відвідування - на цей крок, зокрема, пішла й влада Німеччини. В Україні музеї знову відкрили свої двері з 11 травня.
Дивитись відео04:43
Поділитись
Послаблення карантину в Європі: де і як відмовляються від обмежень через коронавірус (04.05.2020)
Послаблення карантину в Європі: де і як відмовляються від обмежень через коронавірус (04.05.2020)
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Книжковий ярмарок у Лейпцигу
Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Паризький будинок мод Chanel
Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Міланський тиждень моди
Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Туристичний ярмарок ITB у Берліні
Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Промисловий ярмарок у Ганновері
Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Лувр в Парижі
У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Гамбурзький балет
Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Місія нездійсненна
Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.
Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук