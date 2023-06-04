Ультраліві влаштували заворушення в Лейпцигу: є травмовані

Не менше кількох десятків правоохоронців і невідома кількість мітингарів отримала травми під час заворушень, спричинених ультралівими активістами в Лейпцигу.

Близько 50 поліціянтів і невідома кількість демонстрантів отримали поранення під час нічних заворушень у східнонімецькому місті Лейпциг. Такі дані озвучив у неділю, 4 червня, начальник місцевої поліції Рене Деммлер (René Demmler). За його словами, поліція провела 30 арештів і затримала ще від 40 до 50 осіб, які були звільнені до обіду неділі.

У заворушення переросла акція протесту лівих радикалів, котра розпочалася в суботу й тривала до раннього ранку неділі. За даними місцевої поліції, на вулиці вийшло близько 1500 осіб. Згодом учасники акції стали кидали каміння й інші предмети в поліцію, внаслідок чого кілька правоохоронців дістали поранення, передає dpa. Також учасники акції звели кілька барикад, які згодом підпалили. Було підпалено й кілька автівок. Правоохоронцям довелося оточити близько тисячі учасників заворушень.

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Через сутички й заворушення влада Лейпцига заборонила проведення будь-яких демонстрацій у неділю у місті.

Поліцейські під час протестів у Лейпцигу Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

У МВС ФРН обіцяють стежити за лівими екстремістами

Тим часом федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) оголосила, що буде стежити за лівоекстремістським середовищем. "Нічим не можна виправдати безглузде насильство лівоекстремістського натовпу і хуліганів", - заявила в неділю Фезер. "Ті, хто кидає каміння, пляшки й запалювальні речовини в поліціянтів, повинні незмінно нести за це відповідальність", - наголосила міністерка.

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За її словами, федеральні й земельні органи безпеки й далі будуть уважно стежити за готовими до насильства лівоекстремістськими силами і будуть втручатися, якщо стануться злочинні або насильницькі дії.

Затримання найактивніших лівих радикалів під час протестів у Лейпцигу Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Влада Лейпцига також стала на бік дій поліції

Також мер Лейпцига Буркгард Юнґ (Burkhard Jung) засудив насильство під час масових акцій. "Ми, на жаль, бачимо, що насильницькі елементи змішуються з мирною демонстрацією, яка була оголошена, що її використовують, і що результатом цього є спалахи насильства", - сказав він. Міський голова також наголосив на необхідності дотримання заборони на проведення будь-яких акцій 4 червня.

Акції було оголошено на знак протесту проти тривалого тюремного ув'язнення, до якого дрезденський суд присудив лівого студента за те, що той очолював групу, яка, як було встановлено, скоювала насильницькі напади на людей, яких вони вважали правими активістами. 28-річний студент, який проживає в Лейпцигу, та інші підсудні були засуджені минулої середи за насильницькі дії. Після цього по всій країні пролунали заклики до демонстрацій солідарності. Основна увага була зосереджена на Лейпцигу.