У Дрездені засудили до тюремних термінів лівих екстремістів

Головну фігурантку, 28-річну студентку Ліну Е. засудили до п'яти років і трьох місяців в'язниці, її спільників - до трьох років і трьох місяців. Вони скоювали напади на реальних і гаданих неонацистів.

Вищий земельний суд Саксонії ухвалив обвинувальні вироки щодо чотирьох імовірних лівих екстремістів. У середу, 31 травня, він визнав головну фігурантку справи, 28-річну студентку з Гессена Ліну Е. (Lina E.) винною в участі у злочинному угрупованні й засудив її до позбавлення волі строком на п'ять років і три місяці.

Троє обвинувачених чоловіків віком від 28 до 37 років отримали тюремні терміни до трьох років і три місяців. На відміну від Ліни Е., яка вже 2,5 роки перебуває під арештом, троє інших фігурантів досі були на волі. Зокрема їх визнано винними в заподіянні небезпечних тілесних ушкоджень, псуванні майна та крадіжках.

Напади на правих екстремістів і випадкових людей

Суд у Дрездені визнав доведеним, що фігуранти справи у 2018-2020 роках скоїли кілька нападів на представників неонацистських угруповань і людей, яких вони сприймали за неонацистів. Водночас у Вурцені, Лейпцигу та Айзенаху постраждали кілька людей, деякі з них дістали тяжкі поранення. В одному з випадків напад було скоєно на працівника комунальних служб, який, за матеріалами суду, опинився "не в тому місці" в шапці марки, популярної серед правих екстремістів. Унаслідок жорстокої атаки він зазнав травм, наслідки яких йому доведеться відчувати довічно, зазначив суд.

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"Протистояння правим екстремістам є гідним поваги мотивом", але подібні напади все ж є "тяжкими кримінальними злочинами", заявив головуючий суддя Ганс Шлютер-Штатс (Hans Schlüter-Staats). За його словами, попри велику загрозу правоекстремістського насильства і критику у зв'язку з недостатнім переслідуванням правих радикалів, є "вагомі причини для захисту державної монополії на застосування сили", і це є "однією з елементарних основ" демократичного суспільства.

Федеральна прокуратура Німеччини вимагала вісім років в'язниці для Е. і ув'язнення терміном до трьох років дев'яти місяців для інших обвинувачених. Судовий процес тривав із вересня 2021 року.

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