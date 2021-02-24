 ″Укрзалізниця″ призупиняє продаж квитків на Буковину та Житомирщину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на Буковину та Житомирщину

Також призупинять висадку та посадку пасажирів у Чернівецькій та Житомирській областях. Попередньо ці обмеження діятимуть з 7 до 12 березня.

Ukraine Coronavirus Lockerungen der Massnahmen

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій "Укрзалізниця" ("УЗ") призупиняє продаж квитків у Чернівецькій і Житомирській областях. Рішення ухвалено щодо "червоних" карантинних зон в Україні і діятиме з 7 до 12 березня з можливістю подовження до кінця дії посиленого карантину, повідомляє "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 2 березня.

Також будуть обмежені висадка та посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня 2021 року включно.

Водночас пасажирам із квитками до Чернівців, Житомира та інших населених пунктів у цих областях доступні для висадки та посадки інші станції за маршрутом прямування поїзда, якщо ці станції розташовані за межами "червоної" зони.

Читайте також: COVID-19: на Прикарпатті запроваджують жорсткий карантин

"Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно дістатися місця призначення залізницею. Також обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси розпочнуться о 00:00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень", - зазначається в повідомленні.

В "Укрзалізниці" наголошують, що згідно з рішенням уряду передбачена можливість призначення спеціальних рейсів для доставки людей із зони карантину. Тому нині "УЗ" проводить переговори з відповідними облдержадміністраціями на замовлення таких рейсів, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, з 26 лютого і до 12 березня відповідні обмеження"УЗ" запровадила щодо Прикарпаття.

Урядова заборона на перевезення пасажирів для "червоної" зони 

Як повідомлялось, 24 лютого український уряд погодив впровадження заборони на перевезення пасажирів залізничним, а також автомобільним та міським електротранспортом в областях, які віднесені до "червоної" зони епідемічної небезпеки. Винятком є лише транзитні перевезення.

Перед цим Кабінет міністрів впровадив оновлене карантинне зонування з 24 лютого. На території країни, як і раніше, діятимуть чотири рівні епіднебезпеки: "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний".

"Зелений" рівень встановлюватиметься одночасно на всій території України й дасть змогу ослабити карантинні обмеження. Його буде досягнуто, якщо рівень захворюваності на грип і ГРВІ на території не менше ніж 13 регіонів України не перевищуватиме 50 відсотка епідпорога, встановленого для регіону. Другий показник - це коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 методом ПЛР і на антиген менше ніж 5 відсотків.

Читайте також: В Україні розгорнули перший мобільний госпіталь для пацієнтів з коронавірусом

З 24 лютого на всій території України діятиме "жовтий" рівень епіднебезпеки - це ті обмеження, які діють наразі в країні з деякими послабленнями.

На "помаранчевому" рівні місцеві органи самоврядування можуть упроваджувати додаткові обмеження.

На "червоний" рівень область переходитиме, якщо є перевищення щонайменше двох показників упродовж трьох днів поспіль."Червоний" рівень в області впроваджуватиме комісія з ТЕБ і НС, обмеження вводяться впродовж 48 годин після його впровадження.

Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька області станом на 1 березня є "червоними". 

Аудіо й відео до теми

"Укрзалізниці" більше не потрібні поради Deutsche Bahn? (01.10.2020)  

Також за темою

Ukraine Coronavirus Lockerungen der Massnahmen

"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків до Івано-Франківської області 24.02.2021

Продаж квитків у напрямку населених пунктів області та в зворотному напрямку буде призупинено на рейси з 26 лютого по 12 березня.

Zug Ukraine Fotolia

Чи зможуть потяги в Україні розганятись до 350 км на годину 01.02.2021

"Укрзалізниця" анонсувала амбітний проєкт - з'єднати великі міста України швидкісним залізничним сполученням, коли потяги розганятимуться до 350 км на годину. Чи реально реалізувати такі плани в осяжному майбутньому?

Ukraine Coronavirus Lockerungen der Massnahmen

Коронавірус: "Укрзалізниця" припинила продаж квитків у низці населених пунктів 19.10.2020

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому та інших населених пунктах. На низці станцій посадка пасажирів не здійснюватиметься.

Реклама

Докладно

Президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент України Володимир Зеленський

Перший день візиту Шарля Мішеля до України: репортаж

Свій візит до України президент Європейської Ради Шарль Мішель розпочав із Донбасу.  

Краще майбутнє завдяки віртуальній реальності?

Робота з дому врятує планету? (відео)

Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  