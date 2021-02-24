"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на Буковину та Житомирщину

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій "Укрзалізниця" ("УЗ") призупиняє продаж квитків у Чернівецькій і Житомирській областях. Рішення ухвалено щодо "червоних" карантинних зон в Україні і діятиме з 7 до 12 березня з можливістю подовження до кінця дії посиленого карантину, повідомляє "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 2 березня.

Також будуть обмежені висадка та посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня 2021 року включно.

Водночас пасажирам із квитками до Чернівців, Житомира та інших населених пунктів у цих областях доступні для висадки та посадки інші станції за маршрутом прямування поїзда, якщо ці станції розташовані за межами "червоної" зони.

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"Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно дістатися місця призначення залізницею. Також обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси розпочнуться о 00:00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень", - зазначається в повідомленні.

В "Укрзалізниці" наголошують, що згідно з рішенням уряду передбачена можливість призначення спеціальних рейсів для доставки людей із зони карантину. Тому нині "УЗ" проводить переговори з відповідними облдержадміністраціями на замовлення таких рейсів, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, з 26 лютого і до 12 березня відповідні обмеження"УЗ" запровадила щодо Прикарпаття.

Урядова заборона на перевезення пасажирів для "червоної" зони

Як повідомлялось, 24 лютого український уряд погодив впровадження заборони на перевезення пасажирів залізничним, а також автомобільним та міським електротранспортом в областях, які віднесені до "червоної" зони епідемічної небезпеки. Винятком є лише транзитні перевезення.

Перед цим Кабінет міністрів впровадив оновлене карантинне зонування з 24 лютого. На території країни, як і раніше, діятимуть чотири рівні епіднебезпеки: "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний".

"Зелений" рівень встановлюватиметься одночасно на всій території України й дасть змогу ослабити карантинні обмеження. Його буде досягнуто, якщо рівень захворюваності на грип і ГРВІ на території не менше ніж 13 регіонів України не перевищуватиме 50 відсотка епідпорога, встановленого для регіону. Другий показник - це коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 методом ПЛР і на антиген менше ніж 5 відсотків.

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З 24 лютого на всій території України діятиме "жовтий" рівень епіднебезпеки - це ті обмеження, які діють наразі в країні з деякими послабленнями.

На "помаранчевому" рівні місцеві органи самоврядування можуть упроваджувати додаткові обмеження.

На "червоний" рівень область переходитиме, якщо є перевищення щонайменше двох показників упродовж трьох днів поспіль."Червоний" рівень в області впроваджуватиме комісія з ТЕБ і НС, обмеження вводяться впродовж 48 годин після його впровадження.

Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька області станом на 1 березня є "червоними".