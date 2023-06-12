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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків до жіночих купе

Роман Губа
3 год. тому

У пілотному режимі продаж залізничних квитків у жіночі купе відбувається на чотири рейси через мобільний додаток.

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"УЗ" кілька місяців тестуватиме жіночі купе
Лого "Укрзалізниці"Фото: Tetyana Dovgan/Ukrsalisnyzia

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" у тестовому режимі розпочало продаж квитків до жіночих купе. Про це компанія повідомила в понеділок, 12 червня, у Facebook.

Поки що жіночі купе доступні на чотири рейси далекого сполучення. Як зазначає "Укрзалізниця", це "лідери" за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року: маршрути №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець, №75 Київ - Кривий Ріг і №15 Харків-Ясіня.

Залізничні квитки на них доступні на поїздки з 30 червня. Придбати їх можна виключно у мобільному застосунку "Укрзалізниці", оновивши його.

Потяги з жіночими купе будуть відповідно марковані у додатку. Посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам і дітям, яким не виповнилося шести років. Вартість не відрізнятиметься від звичайної. Кількість квитків на одне замовлення, як зазвичай, обмежена чотирма.

Дискусія щодо жіночих вагонів і купе

15 травня на сайті Кабінету Міністрів України з'явилася петиція з проханням створити окремі вагони для жінок, яка швидко стала популярною.

Ще до набрання нею 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду урядом, "Укрзалізниця" анонсувала тестування жіночих купе впродовж кількох місяців. У компанії пояснили це рішення прагненням допомогти пасажиркам почуватися комфортніше та безпечніше. Масштабування проєкту залежатиме від попиту та відгуків.

Своєю чергою у провладній партії "Слуга народу", яка має більшість у Верховній Раді України, заявили про готовність підтримати ініціативу, запровадивши відповідні зміни до законодавства. 

Читайте також: "Жіночі купе" в Україні: примхи феміністок чи життєва необхідність?

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