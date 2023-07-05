"Укрзалізниця" повертає до потягів воєнізовану охорону

З 30 червня воєнізована охорона вже супроводжує рейси Київ - Ужгород, Дніпро - Трускавець та Київ - Краматорськ задля посилення безпеки. Найближчим часом проєкт масштабують.

"Укрзалізниця" повідомила в середу, 5 липня, про повернення до пасажирських потягів супроводу воєнізованої охорони.

Як ідеться на сайті компанії, з 30 червня охорона вже працює у потягах №81 сполученням Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.

"Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах. Працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Найближчим часом будемо масштабувати проєкт з урахуванням результатів першого тижня", - розповів голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

У компанії зазначили, що під час поїздки воєнізована охорона має право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення. Також її працівники можуть затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей. Для виклику охоронців треба звернутися до провідника або начальника поїзда.

Воєнізована охорона працювала в 10 пасажирських потягах "Укрзалізниці" з 2020 року до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Жіночі купе

З 30 червня "Укрзалізниця" розпочала пілотний продаж квитків у жіночі купе на чотири рейси далекого сполучення: маршрути №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець, №75 Київ - Кривий Ріг і №15 Харків-Ясіня. Вони, за визначенням компанії, є "лідерами" за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року.

Потяги з жіночими купе відповідно марковані у застосунку "Укрзалізниці". Посадка до таких купе відкрита винятково жінкам і дітям, яким не виповнилося шести років. Кількість квитків на одне замовлення, як зазвичай, обмежена чотирма. Ціна не відрізняється від звичайної. Масштабування проєкту залежатиме від попиту та відгуків.

Жіночі купе запустили в тестовому режимі після того як на сайті Кабінету Міністрів України з'явилася петиція з проханням створити окремі вагони для жінок, яка швидко стала популярною. Про готовність підтримати ініціативу, запровадивши відповідні зміни до законодавства, заявили в провладній партії "Слуга народу", яка має більшість у Верховній Раді України.

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