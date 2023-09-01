"Укрзалізниця" отримає 100 млн євро на відновлення

Кабінет міністрів України рамках нової бюджетної програми скерує "Укрзалізниці" 100 мільйонів євро. Відповідне рішення ухвалив у п'ятницю, 1 вересня, уряд України за ініціативи міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як повідомляється, ці кошти є кредитними від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і надійшли Києву згідно з укладеною в 2016 році угодою між Україною та ЄІБ щодо модернізації української залізниці. Гроші підуть на будівництво, модернізацію та ремонт об'єктів залізничної інфраструктури, а також на придбання вантажних вагонів та інших засобів для перевезень.

Залізничний транспорт наразі є основним перевізником пасажирів та вантажів в Україні, і відіграє ключову роль у обороноздатності та підтримці економіки, зауважили в мінрозвитку громад.

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Нагадаємо, у червні 2023 року ЄІБ і "Укрзалізниця" підписали грантову угоду Європейського Союзу у розмірі 6,7 мільйона євро для нагальних потреб залізничного транспорт в Україні. Також у березні 2023 року "Укрзалізниця" отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) останні 15 зі 100 нових пасажирських вагонів, замовлених у 2021 році за кошти держбюджету.