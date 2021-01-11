 Українці заплатять за фіксованим тарифом на газ уже за січень - ОП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

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Українці заплатять за фіксованим тарифом на газ уже за січень - ОП

Українці заплатять за фіксованим тарифом 6,99 гривні за кубометр газу вже за січень, заявили в Офісі президента України.

Українці заплатять за фіксованим тарифом на газ уже за січень

Більшість постачальників газу для населення України пішли назустріч споживачам і встановили ціну реалізації палива 6,99 гривні за кубічний метр газу вже у січні, тож з 15 лютого населення почне отримувати платіжки за газ за цією ціною. Про це в понеділок, 15 лютого, заявила заступниця керівника Офісу президента (ОП) України Юлія Свириденко, про що повідомляється на сайті ОП. 

"Із серпня 2020 року в країні запрацював ринок газу для населення, і споживачі вже мають право обирати постачальника, мають право змінювати постачальника", - нагадала вона. Водночас Свириденко зазначила, що у структурі ринку газу для населення близько 76 відсотків займають природні монополії - газзбути, якіі почали зловживати своїм панівним становищем та встановлювати надмірну маржу.

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Нагадаємо, раніше компанія "Нафтогаз України" збільшила ціну на природний газ для населення на січень 2021 року на 14 відсотків або на 0,89 гривні за один кубометр газу - до 7,22 гривні за кубічний метр (із ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставки. - Ред.) порівняно з груднем 2020 року. Деякі облгази почали продавати газ за ціною понад 10 гривень за один кубометр, що викликало масові протести населення. Згодом, у січні, уряд України вирішив зафіксувати ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубічний метр з 1 лютого. 

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