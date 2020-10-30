Український військовий загинув на Донбасі внаслідок обстрілів

Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом минулої доби. Внаслідок обстрілів загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє пресцентр ООС соцмережі Facebook вранці у вівторок, 12 січня.

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Всі обстріли бойовиків були в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Вони обстрілювали позиції українських військових поблизу населених пунктів Піски, Авдіївка, Павлополь, Водяного, на Приазов'ї і неподалік Донецька.

Бойовики стріляли в українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької, зокрема зі снайперської, зброї.

Між тим в ООС поінформували, що збили безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування і пролетів над позиціями українських військових.

Про факти порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону у СЦКК.

Від початку 12 січня в районі проведення ООС зафіксовано два порушення режиму припинення вогню - неподалік Донецька і Пісків. Бойовики здійснили обстріл українських позицій з мінометів різних систем та стрілецької зброї.

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