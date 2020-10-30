 Український військовий загинув на Донбасі внаслідок обстрілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Український військовий загинув на Донбасі внаслідок обстрілів

11 січня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню в зоні операції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець.

Один український військовий загинув на Донбасі через обстріли бойовиків

Один український військовий загинув на Донбасі через обстріли бойовиків

Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом минулої доби. Внаслідок обстрілів загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє пресцентр ООС соцмережі Facebook вранці у вівторок, 12 січня.

Читайте також: На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий - ООС

Всі обстріли бойовиків були в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Вони обстрілювали позиції українських військових поблизу населених пунктів Піски, Авдіївка, Павлополь, Водяного, на Приазов'ї і неподалік Донецька.

Бойовики стріляли в українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької, зокрема зі снайперської, зброї.

Між тим в ООС поінформували, що збили безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування і пролетів над позиціями українських військових.

Про факти порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону у СЦКК.

Від початку 12 січня в районі проведення ООС зафіксовано два порушення режиму припинення вогню - неподалік Донецька і Пісків. Бойовики здійснили обстріл українських позицій з мінометів різних систем та стрілецької зброї.

Читайте також: В Україні заявили про порушення всеосяжного перемир'я на Донбасі

 

Дивитись відео 07:21

Як священник ПЦУ працює поліцейським на Донбасі (23.12.2020)

Дивитись відео 02:39

Селище-привид на Азові: наслідки "русского мира" в Широкиному (24.09.2020)

Також за темою

Bildergalerie Leben zwischen Frieden und Krieg

Порушення перемир'я на Донбасі: загинули двоє українських військових, ще двоє поранені 30.10.2020

Проросійські бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі й обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення.

Paris Ukraine-Gipfel PK

Київ сподівається на проведення саміту в "нормандському форматі" в 2021 році 02.01.2021

Київ розраховує, що наступного року вдасться провести саміт у "нормандському форматі", на якому обговорять встановлення миру на Донбасі на українських умовах, заявив дипломатичний радник президента України Ігор Жовква.

Ukraine Front Line - Portrait

В Україні заявили про порушення всеосяжного перемир'я на Донбасі 06.09.2020

У Києві заявили про порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Бойовики з "ДНР" теж заявили про обстріли, в "ЛНР" поки що цю інформацію не коментували.

Реклама

Докладно

Donald Trump beim Turnberry Golfplatz in Schottland

У США не проводитимуть великий гольф-турнір на полі Трампа

Асоціація гольфістів США відреагувала на роль чинного призидента Дональда Трампа у штурмі Капітолія.  

США ввели нові мита на товари з ФРН і Франції через конфлікт щодо субсидій концерну Airbus

США запровадили нові мита на товари з Німеччини і Франції

США ввели нові мита на товари з ФРН і Франції через невирішений конфлікт щодо субсидій концерну Airbus.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  