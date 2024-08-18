Український monobank повідомляє про третій день кібератаки

Співзасновник банку в Україні заявляє, що за три дні сервіс отримав 5,5 мільярда запитів. Свою допомогу банку запропонували українські спецслужби.

Керівництво українського банку monobank стверджує, що фынансова установа вже третій день є жертвою DDoS-атаки.

У неділю, 18 серпня, співзасновник банку Олег Гороховський зазначив, що атака на сервіси банку триває. "Вже 5,5 мільярда запитів! Стоїмо!", - написав він у Telegram. За словами Гороховського, йому вже запропонували допомогу українські спецслужби.

Напередодні у Telegram Гороховський зазначав, що "другу добу на нас йде DDoS практично без зупинки".

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Атаки на "банки"

Керівництво банку стверджує, що під ударом перебувають "банки" - сервіс колективного збору коштів. Цей інструмент часто використовують для збору пожертв на українську армію.

DDoS-атака - це вид кібератаки, коли на ресурс створюється така кількість запитів, яку система не може обробити, що часто призводить до "падіння" сервісу і виведення його з ладу на певни час.

Українські сервіси неодноразово ставали жертвами таких атак. Наприклад, трохи більше, ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення РФ, жертвами DDoS-атак стали українські банки, державні веб-ресурси та портал електронних послуг "Дія". Вона тривала майже добу. За день до вторгнення - 23 лютого 2022 року, атака повторилася.

Monobank є онлайн-банком і, за його власними даними, обслуговує понад сім мільйонів клієнтів.