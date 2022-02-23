Хакери атакували українські урядові сайти та банки

Увечері середи, 23 лютого, низка українських державних сайтів зазнали DDoS-атак. Про це у своєму Telegram-каналі написав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів Верховної Ради (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки", - повідомив він.





За словами Федорова, портал та мобільний додаток "Дія" продовжують працювати стабільно.

Раніше низка українських ЗМІ повідомляла, що сайти Кабінету міністрів України, міністерства закордонних справ, Національної поліції не працюють.

Кібератаки на українські сайти

15 лютого українські банки та веб-ресурси, включно із порталом "Дія" постраждали від кібератаки, яка тривала майже добу. Федоров оцінив її вартість у кілька мільйонів доларів. На думку віцепрем'єра, атака була спрямована на дестабілізацію ситуації в України. СБУ заявляла, що до неї можуть бути причетні спецслужби Росії.

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У ніч з 13 на 14 січня відбулася глобальна хакерська атака, унаслідок чого припинив роботу сайт міністерства освіти та науки України (МОН) та сайти Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) й Кабінету Міністрів. Також не працював портал "Дія".

Найсерйозніші наслідки для України мав вірус NotPetya влітку 2017 року, який завдав збитків майже на два мільярди гривень. Тоді NotPetya, зокрема, паралізував роботу київського аеропорту "Бориспіль", "Ощадбанку", порушив рух поїздів Київського метрополітену, "поклав" сайт Національної поліції, а також знищив інформацію на сотнях тисяч персональних і корпоративних комп'ютерів.