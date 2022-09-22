З полону повернули і співробітника СБУ на позивний "Бурий", який боронив "Азовсталь", розповів заступник голови СБУ Василь Малюк. За його словами, той до останнього "тримав на максимальному рівні контррозвідувальне забезпечення всіх процесів. А перед тим, як потрапити в полон, він передав законспіровано свої шеврони і тепер їх йому повернули".