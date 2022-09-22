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Війна Росії проти України
Щоденник війни
10 фото
ПолітикаУкраїна
Лілія Ржеутська
22 вересня 2022 р.
https://www.dw.com/uk/ukrainski-vijskovi-na-svobodi-detali-obminu-vijskovopolonenimi/g-63204486
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Топтема

Джорджа Мелоні

Чого очікувати від виборів в Італії?

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2 год. тому
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Ukraine - Chassidische Juden in Uman

Хасиди в Умані: чому паломники не бояться війни

Хасиди в Умані: чому паломники не бояться війни

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21 год. тому
07:57 хв.
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Лікарка-волонтерка Наталія Лелюх про деокуповану Харківщину

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22 год. тому
16:33 хв.
Ядерні погрози Путіна - блеф чи реальна загроза?

Ядерні погрози Путіна - блеф чи реальна загроза?

Ядерні погрози Путіна - блеф чи реальна загроза?

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4 год. тому
Війна в Україні загострила проблему біженців для німецьких міст

У ФРН міста не можуть впоратися з числом біженців з України

У ФРН міста не можуть впоратися з числом біженців з України

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23 вересня 2022 р.
EU setzt Visa-Erleichterungen für Russland aus

Безпековий ризик? Як росіяни в Україні стають нелегалами

Безпековий ризик? Як росіяни в Україні стають нелегалами

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Звільнені з російського полону за обміном полоненими українські військові, 21 вересня 2022 року

Україна працює над обміном "всіх на всіх" - Подоляк

Україна працює над обміном "всіх на всіх" - Подоляк

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23 вересня 2022 р.
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