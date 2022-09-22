Українські військові на свободі: деталі обміну військовополоненими
У рамках обміну Україні вдалося звільнити з російського полону 215 військових ЗСУ, серед них - 10 іноземців. Росії віддали Віктора Медведчука, який є кумом Володимира Путіна, й повернули 55 російських солдат.
Україна повернула з російського полону 215 військових
Україна повернула з російського полону 215 українських військових, з них 44 офіцери. Серед звільнених - 108 бійців батальйону "Азов" та інших формувань - Національної гвардії України, Сухопутних військ, територіальної оборони, поліцейські, співробітники СБУ, держслужбовці транспорту, митної служби.
Співробітник СБУ на позивний "Бурий"
З полону повернули і співробітника СБУ на позивний "Бурий", який боронив "Азовсталь", розповів заступник голови СБУ Василь Малюк. За його словами, той до останнього "тримав на максимальному рівні контррозвідувальне забезпечення всіх процесів. А перед тим, як потрапити в полон, він передав законспіровано свої шеврони і тепер їх йому повернули".
Михайло Діанов з жестом перемоги
Серед звільнених Михайло Діанов, старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Відомим він став після публікацій фотографій Дмитра "Ореста" Козацького, де Діанов, незважаючи на важкі поранення ніг і руки посміхається. Як повідомляли українські ЗМІ, мама військового, чекаючи сина з полону, почала збирати гроші на його лікування. Для цього жінка продавала власноруч сплетені іграшки.
"Пташка" теж нарешті вдома
Додому повернулася й Катерина Поліщук з позивним "Пташка", парамедик та "голос" Азовсталі. Напередодні російські пропагандисти показали з нею інтерв'ю, де дівчина трималася мужньо й говорила українською.
Зеленський: Медведчука "не шкода віддати" за українських захисників
Українських захисників обміняли на українського політика Віктора Медведчука і 55 російських окупантів. Президент Володимир Зеленський заявив, що кум Володимира Путіна Віктор Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його "не шкода віддати".
"Оленівка" позаду
Серед звільнених військових є ті, хто пережив теракт в Оленівці.Про це заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про вісьмох українських захисників
Командири "Азову" перебувають у Туреччині
П'ять "азовців" наразі перебувають у Туреччині разом з начальником головного управління розвідки міністерства оборони Кирилом Будановим і міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Володимир Зеленський повідомив, що, згідно з домовленостями, звільнені командири "Азову" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.
Перший дзвінок рідним після довгих днів російського полону
У якому статусі й на яких умовах у Туреччині перебуватимуть п’ять українських командирів, а це - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега, поки що не відомо.
За посередництва Саудівської Аравії
Із російського полону звільнено також 10 іноземців: п'ять британців, двоє громадян США, по одному громадянину Марокко, Швеції та Хорватії. За словами Володимира Зеленського, їх звільнено за посередництва Саудівської Аравії та особисто принца цієї країни Мухаммеда ібн Салмануа Аль Сауда.
"Ми цінуємо кожне життя!"
Після звільнення українських військових з російського полону Володимир Зеленський поспілкувався з ними. У своєму відеозверненні президент України сказав: "Ми памʼятаємо про всіх наших людей і намагаємося врятувати кожного українця. У цьому сенс України, наша сутність, цим ми відрізняємось від ворога. (...) Ми цінуємо кожне життя!"