Україна звинуватила "Газпром" у шантажі Європи через відмову збільшити транзит газу

Україна звинуватила російський газовий монополіст "Газпром" у шантажі Європи через його відмову збільшити транзит газу українськими трубопроводами, незважаючи на різке зростання ціни на нього у Європі. Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у пості в Facebook, опублікованому ввечері у понеділок, 20 грудня, висловив думку, що таким чином Росія намагається прискорити сертифікацію суперечливого проєкту "Північний потік-2".

"Незважаючи на захмарні ціни на газ у ЄС (1800 доларів США за тисячу кубометрів), наявні вільні транзитні потужності та попри заяви очільника РФ про збільшення постачання до ЄС, "Газпром" не забронював додаткові потужності на січень. Тому "Газпром" не планує збільшувати транзит понад 109 мільйонів кубів на добу, що передбачено існуючим контрактом. Висновки очевидні - шантаж Європи продовжується з метою якнайшвидшої сертифікації "Північного потоку-2", - написав Макогон.

"Газпром" поки ці звинувачення не прокоментував. 20 грудня стало відомо, що російський концерн відмовився від бронювання додаткових потужностей для транзиту газу через Україну у січні.

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Відмова "Газпрому"

Аукціон з бронювання додаткових потужностей відбувався на платформах RBP і GSA Platform. Український оператор запропонував на січень транзитні потужності об'ємом до 9,8 мільйона кубічних метрів на добу через газорозподільчу станцію "Суджа" і до 5,2 мільйона кубічних метрів на добу через станцію "Сохрановка", але "Газпром" не скористався цією пропозицією.

Додаткові потужності для транзиту газу через Україну "Газпром" не бронює вже впродовж чотирьох місяців. При цьому з початку року по 15 грудня компанія транспортувала через Україну 40 мільярдів кубічних метрів газу, у повному обсязі виконавши всі свої зобов'язання на 2021 рік.

Півтора тижні тому Макогон заявив, що не виключає припинення транзиту газу із Росії територією України вже взимку. "Це політичне питання, а не економічне. Ми бачимо, що за останні місяці посилився тиск на Україну за всіма напрямками. Це і припинення експорту енергетичного вугілля в Україну з Росії, і переміщення військ на кордон, і блокування експорту вугілля з Казахстану. Враховуючи всі ці події, не виключено, що припиниться і транзит газу через Україну", - сказав він тоді.

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Сертифікація "Північного потоку-2"

В середині листопада німецьке Федеральне агентство з мереж (BNetzA) призупинило необхідну процедуру сертифікації газогону до моменту створення дочірньої компанії Nord Stream 2 AG у Німеччині для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів і кадрових ресурсів.

За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації ймовірно затягнеться до другої половини 2022 року.