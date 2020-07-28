Україна запроваджує нові правила карантину

Нові правила карантину починають діяти в Україні з 1 серпня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в Києві у середу, 29 липня.

"З 1 серпня в Україні починають діяти нові правила щодо карантинних обмежень. Ми зробили розподіл на чотири зони, в кожній з яких будуть різні обмеження. Найм'якші будуть в "зеленій" зоні - масковий режим, дотримання дистанції, одна людина на 5 квадратних метрів на масових заходах, при відвідуванні кінотеатрів і театрів зайнятість залу не більше ніж на 50 відсотків, в громадському транспорті перевезення виключно в рамках сидячих місць. Щодо перетину кордону між "червоною" і "зеленою" зонами всередині країни - у "червоній" буде обмежено рух транспорту та встановлені відповідні пости на перетині", - повідомив Степанов.

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Міністр наголосив, що нові правила запроваджуються і для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"Щодо приїзду з-за кордону з 1 серпня статистика оновлюватиметься раз на сім днів. Також ми змінимо показники - якщо в даний час ми вимірюємо кількість активних хворих в країні, то з 1 серпня це відбуватиметься як у країнах Європи. Буде два показники - якщо приріст хворих за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України і якщо відсоток приросту за останні 14 днів порівняно з попередніми 14-ма днями буде понад 30", - пояснив Степанов.

Як формуються зони

Нагадаємо, раніше уряд України запровадив принцип поділу регіонів для посилення карантинних заходів, що залежатиме від епідемічної ситуації. Критеріями для поділу регіонів на чотири зони, як і раніше, є завантаженість лікарняних ліжок не більше ніж 50 відсотків, середня кількість тестувань не менше ніж 24 на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування не більше ніж 11 відсотків і показник динаміки зростання випадків інфікування не більше ніж 10 відсотків.

Відповідні обмеження діятимуть в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях-районах. Якщо в області немає перевищень - вона перебуває в "зеленій" зоні. Якщо індикатори змінюються п'ять днів поспіль, то регіон або окрема

адміністративно-територіальна одиниця переходить у "жовту", "помаранчеву" або "червону" зону.

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Як повідомлялося, в Україні знову зафіксоване зростання кількості нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Станом на ранок 29 липня зафіксовано 1022 нових випадки, 21 особа серед раніше хворих померла, 650 - одужали. Днем раніше повідомлялося про 919 нових хворих на COVID-19, 27 липня - про 807 хворих, 26 липня - про 920 інфікованих, 25 липня про 1106 нових випадків. Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок 29 липня сягнула 67597 осіб, одужали - 37,4 тисячі і померли з початку пандемії від коронавірусної хвороби 1650 осіб.