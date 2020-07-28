З 1 серпня залежно від епідемічної ситуації різний обсяг обмежень діятиме у регіонах "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" та "червоної" зон.
Україна запроваджує нові правила карантину
Нові правила карантину починають діяти в Україні з 1 серпня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в Києві у середу, 29 липня.
"З 1 серпня в Україні починають діяти нові правила щодо карантинних обмежень. Ми зробили розподіл на чотири зони, в кожній з яких будуть різні обмеження. Найм'якші будуть в "зеленій" зоні - масковий режим, дотримання дистанції, одна людина на 5 квадратних метрів на масових заходах, при відвідуванні кінотеатрів і театрів зайнятість залу не більше ніж на 50 відсотків, в громадському транспорті перевезення виключно в рамках сидячих місць. Щодо перетину кордону між "червоною" і "зеленою" зонами всередині країни - у "червоній" буде обмежено рух транспорту та встановлені відповідні пости на перетині", - повідомив Степанов.
Міністр наголосив, що нові правила запроваджуються і для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".
"Щодо приїзду з-за кордону з 1 серпня статистика оновлюватиметься раз на сім днів. Також ми змінимо показники - якщо в даний час ми вимірюємо кількість активних хворих в країні, то з 1 серпня це відбуватиметься як у країнах Європи. Буде два показники - якщо приріст хворих за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України і якщо відсоток приросту за останні 14 днів порівняно з попередніми 14-ма днями буде понад 30", - пояснив Степанов.
Як формуються зони
Нагадаємо, раніше уряд України запровадив принцип поділу регіонів для посилення карантинних заходів, що залежатиме від епідемічної ситуації. Критеріями для поділу регіонів на чотири зони, як і раніше, є завантаженість лікарняних ліжок не більше ніж 50 відсотків, середня кількість тестувань не менше ніж 24 на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування не більше ніж 11 відсотків і показник динаміки зростання випадків інфікування не більше ніж 10 відсотків.
Відповідні обмеження діятимуть в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях-районах. Якщо в області немає перевищень - вона перебуває в "зеленій" зоні. Якщо індикатори змінюються п'ять днів поспіль, то регіон або окрема адміністративно-територіальна одиниця переходить у "жовту", "помаранчеву" або "червону" зону.
Як повідомлялося, в Україні знову зафіксоване зростання кількості нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Станом на ранок 29 липня зафіксовано 1022 нових випадки, 21 особа серед раніше хворих померла, 650 - одужали. Днем раніше повідомлялося про 919 нових хворих на COVID-19, 27 липня - про 807 хворих, 26 липня - про 920 інфікованих, 25 липня про 1106 нових випадків. Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок 29 липня сягнула 67597 осіб, одужали - 37,4 тисячі і померли з початку пандемії від коронавірусної хвороби 1650 осіб.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Коли світ навколо зупиняється
Лауреат різноманітних нагород фотограф Вей Джиан Чан закарбував на своїх світлинах сюрреалістичну атмосферу в майже спорожнілому Лондоні. Більшість його робіт - це колажі, в яких виринають контрастуючі графіті на кшталт "Надія" чи "Омана". На цій роботі зображені два велосипедисти, які проїжджають повз плакати митця Марка Тітчнера. Меседж: "Будь ласка, повірте, ці дні минуть".
COVID-19: карантин очима британських фотографів
На них тримається вся система
"Не всі супергерої носять плащі", - таким є меседж фотографа Джорджа Коппока. На своїх портретах він зобразив "системнозначущих" жителів Лідса, які підтримували функціонування міста під час карантину: медичний персонал, а також лікарі, селяни, працівники супермаркетів, поліцейські та волонтери. На фото: медсестра одного з пологових будинків.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Розірваний зв'язок
Серія світлин Флори Луна ґрунтується на ідеї, що вже до карантину між людьми та світом навколо існував фільтр, який тепер лише посилився. "Пандемія не лише встановила більше фізичних меж для наших контактів з іншими, такі як монітори комп'ютерів, маски та перегородки з прозорого пластику, але й посилила межі, які існували в реальному світі".
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Затиснені у власні домівки
Багатьом родинам довелося виконувати свою роботу та продовжувати шкільне навчання з дому, не знаючи, чим це скінчиться: просто жах. Відчуття власної неспроможності Клер Ермітейдж посилювали повідомлення батьків-ентузіастів у соціальних мережах, які описували "чудові проєкти" зі своїми дітьми. Фотографиня вирішила зайняти гумористичну перспективу, аби закарбувати власне становище під час карантину.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Під тиском
Коли почалася пандемія, ландшафтний фотограф Скотт Стівенс мусив тимчасово припинити свою роботу. Він вирішив опрацьовувати свої світлини за домашнім робочим столом та дати таким чином свою візуальну "заряджену емоціями відповідь на нинішню кризу". Його серія "Під тиском" демонструє настінний барометр поряд із фотографією неба з вікна кімнати фотографа.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Фейкова вулична сцена
Зазвичай Кріс Сілк фотографує вуличні сцени. Під час карантину він експериментував із власними фотографіями міста: він брав фігури з модельної залізниці свого батька чи інші предмети домашнього вжитку та вмонтовував їх у ту чи іншу сцену з природним доступом світла. "Немає нудних місць для фотографій", - прокоментував він особливі робочі умови.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Тваринний світ під час карантину
Володар різних нагород фотограф Іан Вейд зазвичай фотографує диких тварин на вулицях міста. Тепер же він узявся експериментувати з пластиковими фігурками тварин його дворічної доньки, аби вони виглядали природно. Він відчував на собі багато дивних поглядів, коли лежав на животі в струмку, аби сфотографувати цього пластикового бенгальського тигра.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Прогулянка під час карантину
Документальна фотографиня Джастін Дезмонд під час ізоляції познайомилася з абсолютно невідомими їй людьми. "Одного сонячного дня я вийшла зі своєю камерою та запитувала в небагатьох людей, яких зустрічала на своєму шляху, чи можна їх сфотографувати та як вони переживають карантин". Результат - серія фотографій, зроблена на відстані двох метрів від об'єктів.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Листи дорогим серцю людям
"Через страх, який ми відчуваємо перед тим, що нам іще доведеться пережити через вірус, ми сумуємо за іншими більше ніж зазвичай", - переконана фотографиня Акіко Дюпон. Це надихнуло її попросити своїх сусідів на півдні Лондона написати листа людині, про яку вони часто думають під час карантину. Семирічна Софія (на фото) написала своїй бабусі в Канаді.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Карантинний балет
11-річний син фотографині Гемми Гріффітс танцює балет. Тренувань під час карантину не було, тож він займався вдома, через що "його надзвичайно довге волосся літало по квартирі". Вона закарбувала його заняття на фото, "аби згадувати про ці дивні часи та закарбувати варту подиву красу його рухів у абсолютно звичайній оселі".
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Проєкт "Надія": танцювальники під час карантину
Фотографиня Сенем Піс так само отримала натхнення від балету. Вона сфотографувала одразу кількох танцівниць і танцівників. "Усі ми раптом опинилися в ситуації, якої ми не могли собі до цього уявити", - написала вона. Для неї танцівники стали водночас символом життєствердного меседжу: "Завжди є надія. Завжди є радість у житті".