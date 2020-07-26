 COVID-19 в Україні: понад тисячу нових випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2020

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Новини

COVID-19 в Україні: понад тисячу нових випадків за добу

В Україні протягом доби виявлено 1022 нові випадки зараження COVID-19, 21 особа сред раніше хворих померла.

Ukraine Kiew Coronavirus (picture-alliance/Photoshot)

В Україні знову зафіксоване зростання кількості нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу: станом на ранок середи, 29 липня, зафіксовано 1022 нових випадки, 21 особа серед раніше хворих померла, 650 - одужали. Про це свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

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Днем раніше, 28 липня, повідомлялося про 919 нових хворих на COVID-19, 27 липня - про 807 хворих, 26 липня - про 920 інфікованих, 25 липня про 1106 нових випадків. Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок 29 липня сягнула 67597 осіб, одужали - 37,4 тисячі і померли з початку пандемії від коронавірусної хвороби 1650 осіб.

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В Україні на COVID-19 станом на 29 липня хворіють 28553 особи, що на 351 більше, ніж днем раніше. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (149), Києві (132), Івано-Франківській області (118).

  • Легендарний Cirque du Soleil

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Цирк лишився, артисти поїхали

    Легендарний цирк Cirque du Soleil подав заяву про захист від банкрутства після трьох місяців простої у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби. Популярний цирк оголосив про скорочення 3480 з п'яти тисяч своїх співробітників. Cirque du Soleil, що базується в канадському Монреалі, назвав причиною таких кроків "величезний збій і примусове закриття шоу внаслідок пандемії COVID-19".

  • Авіакосмічний концерн Airbus

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під крилом, але без захисту

    Про масові скорочення попередив і європейський авіакосмічний концерн Airbus. Він має намір скоротити близько 15 тисяч робочих місць у зв'язку з падінням попиту внаслідок пандемії COVID-19. Роботу може втратити кожен шостий співробітників секції транспортних літаків – найважливішої та найбільшої в Airbus. Лише в Німеччині мають бути скорочені 5100 робочих місць.

  • Бортпровідниця Lufthansa

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Питання висить у повітрі

    Найбільший авіаперевізник Німеччини Lufthansa потрапив до турбулентної зони через коронавірус. Авіаконцерн був виключений з фондового індексу DAX після 32 років. Компанія отримає дев'ять мільярдів євро як пряму фінансову допомогу та державні кредитні гарантії, але під загрозою 26 тисяч робочих місць. "У разі аварійної ситуації ми рятуємо вас, а хто врятує нас?" - запитується бортпровідниця.

  • Літак Air France

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під одним небом

    Британський авіаперевізник British Airways планує скоротити 12 тисяч співробітників з 42 країн. Його французький конкурент Air France у зв'язку з пандемією скорочує понад 7500 співробітників. Британський авіаперевізник Easy Jet виходить із довгострокового падіння попиту. Концерн планує скоротити чисельність співробітників на 30 відсотків: роботу можуть втратити до 4500 людей.

  • Тихіше їдеш, далі будеш

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Тихше їдеш, далі будеш

    Хоч автоконцерни поки що не озвучували страшних сценаріїв, світовий ринок збуту автомобілів може скоротитися на 18 відсотків у 2020 році. Німецький експерт в автомобільній галузі Фердінанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer) уже зробив свій невтішний прогноз: під загрозою - приблизно 100 тисяч робочих місць у Німеччині. Автомобільна галузь тут є роботодавцем для 800 тисяч людей.

  • Німецький концерн MTU Aero Engines AG

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Важке обладнання

    Німецький концерн MTU Aero Engines AG планує скоротити численність співробітників на 15 відсотків. На виробника авіаційних двигунів із Мюнхена працює 10 тисяч людей в усьому світі. Під загрозою скорочення - до 1500 місць. У 2019 році MTU Aero Engines AG увійшов до топ-ліги біржевого індексу DAX.

  • Протести в Ганновері працівників концерну Galeria Karstadt Kaufhof

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Моду скасовано?

    Карантин відбив у багатьох бажання купувати нові речі. Падіння споживацької активності відчула торгівля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof припускає закриття одразу 80 зі 170 своїх універмагів, асортимент яких значною мірою становить одяг. Більш ніж п'ять тисяч співробітників з 28 тисяч можуть втратити роботу. На фото - протести проти закриття філіалів Karstadt у Ганновері.

  • Туристичний концерн TUI

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Усі відпочивають

    Один із найбільших у світі туристичних концернів TUI через пандемію коронавірусної хвороби оголосив про скорочення восьми тисяч робочих місць. У керівництві компанії, що вже отримала фінансову допомогу від держави, заявили, що ці заходи є вимушеними, щоб скоротити представництва концерну в світі. Концерн розраховує скорочення зменшення адміністративних відрахувань на 30 відсотків.

    Автор: Марина Борисова


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