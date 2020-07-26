COVID-19 в Україні: понад тисячу нових випадків за добу

В Україні знову зафіксоване зростання кількості нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу: станом на ранок середи, 29 липня, зафіксовано 1022 нових випадки, 21 особа серед раніше хворих померла, 650 - одужали. Про це свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

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Днем раніше, 28 липня, повідомлялося про 919 нових хворих на COVID-19, 27 липня - про 807 хворих, 26 липня - про 920 інфікованих, 25 липня про 1106 нових випадків. Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок 29 липня сягнула 67597 осіб, одужали - 37,4 тисячі і померли з початку пандемії від коронавірусної хвороби 1650 осіб.

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В Україні на COVID-19 станом на 29 липня хворіють 28553 особи, що на 351 більше, ніж днем раніше. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (149), Києві (132), Івано-Франківській області (118).