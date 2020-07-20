У глави комітету Верховної Ради з питань фінансів виявлено коронавірус

Народний депутат від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев захворів на коронавірусну хворобу. Про це він повідомив у вівторок, 28 липня, на сторінці у Facebook.

"Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний. Звідки підчепив, не знаю. Тих, хто зі мною контактував із минулого понеділка, прошу здати тест. Вибачте, що новини не дуже. Намагатимуся виправитися", - написав Гетманцев.

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Це вже п'ятий народний депутат, який публічно повідомив про інфікування. Перед цим коронавірусну інфекцію виявили у Сергія Шахова, Руслана Горбенка, Олега Мейдича та Валерія Божика.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 липня в Україні виявлено 919 нових випадків зараження коронавірусом, 13 осіб померли за попередню добу. Загалом, за даними РНБО, кількість інфікованих наростальним підсумком із початку пандемії становить 66,6 тисячі інфікованих, одужали - 36,7 тисячі, померли з початку пандемії від коронавірусної хвороби 1629 осіб.