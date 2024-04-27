Україна заявляє про ураження радіолокаційної станції РФ

Група головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та вдарили по російській радіолокаційній станції вартістю понад п'ять мільйонів доларів. Про це повідомляє ГУР МО у суботу, 27 квітня.

"Група ГУР МО України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР “Чорний ліс" виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот". Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс", - ідеться у повідомлення на сайті розвідки.

Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або ж понад 5 мільйонів доларів, додали українські розвідники. Однак вони не зазначили, коли саме і де була знищена російська РЛС.

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За даними з відкритих джерел, радіолокаційна станція "Подлет" розроблена концерном "Алмаз-Антей" для повітряно-космічних сил Росії. Її поставили на озброєння російської армії у 2015 році. Система використовується для виявлення та передачі координат цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

Як повідомлялось, у ніч на 27 квітня Росія повідомила про атаку десятків нібито українських безпілотників на Краснодарський край та Крим.