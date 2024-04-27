Росія заявляє про атаку кількох десятків безпілотників

МО РФ заявляє про збиття 68 українських дронів. У Краснодарському краї інформують, що дрони цілили у нафтопереробні заводи та об'єкти інфраструктури. Там "гасять пожежі".

Росія збила 68 українських безпілотників над своєю територією, заявило вранці у суботу, 27 квітня, міністерство оборони РФ. 66 безпілотників літакового типу нібито знищені над територією Краснодарського краю, а ще два - над анексованим Кримом.

Про відбиття атаки безпілотників вночі повідомляє, зокрема, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. За його інформацією, у різних районах краю "було перехоплено понад десять безпілотників", ціллю яких були нафтопереробні заводи та об'єкти інфраструктури. Губернатор запевнив, що жертв і серйозних руйнувань немає, а екстрені служби продовжують гасити пожежі, які виникли "внаслідок падіння БПЛА".

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Своєю чергою, голова Слов'янського району Краснодарського краю Роман Синяговський зазначив у Telegram, що під атаку БпЛА потрапив завод у Слов'янську-на-Кубані. "Усього було 9 атак на резервуарний парк та ректифікаційну колону", - написав він. За інформацією Синяговського, постраждалих немає, але пошкоджено колону ректифікації.

У ніч на 27 квітня Росія вчергове здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Пошкоджено енергооб'єкти у трьох областях.