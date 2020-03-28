 Україна висилає консула РФ в Одесі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2021

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Новини

Україна висилає консула РФ в Одесі

МЗС України висловлює рішучий протест через оголошення МЗС РФ співробітника посольства України у Москві персоною нон грата.

Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України оголосило консула генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він має залишити територію України до кінця дня 30 квітня 2021 року, заявив у вівторок, 27 квітня, речник МЗС України Олег Ніколенко.

Таке рішення МЗС України ухвалило у відповідь на оголошення 26 квітня МЗС Російської Федерації співробітника посольства України в Москві persona non grata. МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку з цими діями РФ.

"Розглядаємо такий крок як продовження розгорнутої в РФ антиукраїнської кампанії та черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті міністерства.

У МЗС України додали, що "повністю відкидають голослівні закиди про те, що оголошений persona non grata український дипломат нібито займався діяльністю, несумісною із дипломатичним статусом". "Співробітник посольства України в Москві не здійснював жодних дій, що виходили б за межі його дипломатичних та консульських функцій", - наголосили у відомстві.

Київ заявляє про порушення Москвою міжнародних конвенцій

Також у зовнішньополітичному відомстві України зазначили, що рішення МЗС Росії "грубо порушує" Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року, Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року та сталу дипломатичну практику.

"У разі продовження російською стороною провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, залишаємо за собою право на подальші дії у відповідь", - попередили в МЗС України.

Нагадаємо, що 17 квітня ФСБ РФ повідомила про затримання в Санкт-Петербурзі консула України Олександра Сосонюка, який начебто отримував закриту інформацію з баз російських правоохоронних органів. Згодом російське МЗС повідомило, що Сосонюк має залишити територію Росії.

У відповідь міністерство закордонних справ України оголосило, шо старший дипломат посольства РФ у Києві повинен залишити територію України.

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