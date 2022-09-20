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Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Україна потроїла експорт агропродукції за чотири місяці

Ксенія Польська
1 год. тому

Завдяки "шляхам солідарності" між Україною та ЄС, а також тимчасовому розблокуванню вантажів в українських портах вже вдалося вивезти понад 14 мільйонів тонн сільгосппродукції з України, повідомили в Євросоюзі.

https://www.dw.com/uk/ukraina-potroila-eksport-agroprodukcii-za-cotiri-misaci/a-63186686

У квітні 2022 року Україна експортувала 1,3 мільйона тонн зерна, насіння та іншої сільськогосподарської продукції, а в серпні цей показник перевищив 4,2 мільйона тонн, повідомили у Єврокомісії у вівторок, 20 вересня. За цей час міжнародній спільноті разом з Києвом вдалося організувати два альтернативні способи вивезення товарів з України - "шляхи солідарності" Євросоюзу з Україною та чорноморський коридор.

Цими шляхами з України було експортовано загалом понад 14 мільйон тонн сільськогосподарської продукції. При цьому "лінії солідарності" між Україною та ЄС відкрилися у травні, а тимчасової домовленості про розблокування вантажних суден у портах України було досягнуто у липні. За останніми даними Єврокомісії, у серпні на "лінії солідарності" припадав 61 відсоток експорту сільгосппродукції з України (2,6 млн тон), а на чорноморський коридор - 39 відсотків (1,6 млн тон).

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"Шляхи солідарності" - найважливіший спосіб транспортування української продукції

Загалом Чорним морем за цей час вдалося вивезти три мільйона тонн продукції. Проте термін домовленості про розблокування Росією українських портів спливає у листопаді, а "лінії солідарності" продовжать роботу, наголосили високопосадовці Єврокомісії на брифінгу в Брюсселі. За їхніми словами, це транспортне сполучення розраховане на середньострокову та довгострокову перспективу, а його робота постійно вдосконалюватиметься. "Лінії солідарності" - це надзвичайно важливий підхід до транспортування української сільськогосподарської та іншої продукції, у цьому ми єдині з країнами G7 та Сполученими Штатами", - наголосила представниця Єврокомісії.

У липні експортна сільгосппродукція проходила п'ятьма основними "лініями солідарності" через 12 контрольно-пропускних пунктів на кордонах України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, а також на молдовсько-румунському кордоні. На різних стадіях розробки знаходяться ще 15 транспортних напрямків, за якими українське зерно та насіння доставлятимуться через усю Європу до портів Балтійського, Північного, Середземного та Адріатичного морів, повідомили у Єврокомісії.

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"Є, куди рости"

За останні місяці обсяги українського експорту збільшилися, тому зростають черги з вантажами на кордонах. У Брюсселі обіцяють інвестувати в інфраструктуру - побудувати додаткові смуги, місця для паркування, надати обладнання, наприклад, системи рентгенівського контролю, збільшити кількість кадрів. Київ, зі свого боку, має удосконалити систему організації руху вантажних колон, зазначили у Єврокомісії. Крім того, з 1 жовтня Україна стане членом Конвенції про процедуру спільного транзиту. Для неї це спростить більшу частину формальностей, пов'язаних із переміщенням товарів через кордони ЄС. Як новій спільній транспортній схемі, так і її можливостям, безумовно, є куди рости, впевнені у Брюсселі.

Серйозною проблемою залишається ширина колії в Україні, яка відрізняється від європейської, констатують у ЄС. На цю тему в Євросоюзі зараз проводиться дослідження з метою виробити способи оптимізації системи "ліній солідарності", на що будуть спрямовані довгострокові інвестиції.

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