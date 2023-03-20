Україна побудує на ГЕС найбільший у Європі енергонакопичувач

ПрАТ "Укргідроенерго" планує у 2024 році розпочати реалізацію проєкту зі будівництва системи накопичування електроенергії "energy storage", а також сонячних електростанцій на українських гідроелектростанціях (ГЕС). Про це в інтерв’ю DW повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. За його словами, компанія узгодила зі Світовим банком план реалізації проєкту і до кінця 2023 року буде завершена розробка техніко-економічного обґрунтування, проєктне рішення будівництва "energy storage" та будуть проведені необхідні закупівлі.

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Сирота розповів, що проєкт передбачає встановлення систем накопичення електроенергії обсягом 212 МВт для розширення можливостей "Укргідроенерго" щодо надання допоміжних послуг з регулювання та відновлення частоти, а також сонячних станцій обсягом 63,9 МВт як додаткового джерела власних потреб ГЕС і для зарядження систем накопичення електроенергії. Це своєрідний промисловий акумулятор, де можна буде накопичувати енергію, коли її багато, та використовувати її в періоди дефіциту.

Також "energy storage" дасть можливість вирівнювати баланси зеленої генерації під час погодних коливань. "Плануємо побудувати найбільший у Європі "energy storage". Зважаючи на безпекові питання, він вже буде захищений і для цього ми корегуємо проєкт. Бо ж після російських ракетних обстрілів ми розуміємо: все, що було на поверхні, тепер має бути під землею", - зауважив Ігор Сирота.

Як повідомляла DW, українські енергетики планують більшість ключових енергооб'єктів перенести під землю, аби уникнути їхніх руйнувань через ціленаправлені російські ракетні атаки на енергосистему України.