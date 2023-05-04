Зеленський: Україна не погоджується на гібридний трибунал

Володимир Зеленський наголосив, що для України принципово, щоб винні у злочині агресії Росії не були недоторканними.

Україна працюватиме над створенням окремого трибуналу для засудження злочину агресії РФ як первісного злочину, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо у Гаазі у четвер, 4 травня.

"Ми будемо працювати без будь-яких гібридних форматів, будемо працювати над конкретним трибуналом. Щоб відповідальність за злочини, вбивства, катування, для тих, хто віддавав накази, щоб ці люди не були недоторканними. Для нас це одне з принципових питань", - зазначив український лідер.

Він додав, що Мінські угоди свого часу призвели до гібридного миру. Наразі ж на будь-який гібридний мир і гібридний трибунал Україна погоджуватися не хоче, наголосив президент.

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У ЄС та G7 схиляються до гібридного формату

Раніше повідомлялося, що у Брюсселі та країнах G7 схиляються до того, що найбільш реалістичною перспективою притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України буде саме гібридний трибунал.

Так, за оцінками експертів Європейського Союзу в галузі міжнародного права, міжнародний трибунал на основі української юрисдикції – це найбільш ймовірний варіант здійснення правосуддя в даному випадку, зазначали в Брюсселі.

Кримінальна відповідальність Росії

Наприкінці 2022 року Єврокомісія запропонувала створити спеціальний суд для переслідування злочину агресії РФ проти України. Розглядалися два варіанти: спеціальний незалежний міжнародний трибунал, що ґрунтується на багатосторонньому договорі, або "гібридний суд". Такий суд міг би поєднати національну юрисдикцію конкретної країни, наприклад України, та процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн. Розслідування міжнародних злочинів, скоєних Росією, ведуть Україна та ще 14 країн, що входять до Європейського Союзу.

Як наголосили у Єврокомісії, для реалізації обох варіантів потрібна потужна підтримка ООН. Це пов'язане з тим, що за злочини агресії відповідає найвище політичне та військове керівництво країни. Але воно має міжнародний імунітет, а отже для такого трибуналу необхідно зняти імунітет, наприклад, із глави держави-агресора, глави його уряду та міністра закордонних справ.

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