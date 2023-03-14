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Апеляційна палата ВАКС лишила чинним рішення про націоналізацію банкуФото: Fotolia/apops
ЕкономікаУкраїна

Україна націоналізувала банк російського бізнесмена Гінера

Ольга Журавльова
3 год. тому

Контрольний пакет акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Банк) президента московського ЦСКА Євгена Гінера передали у власність України.

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Україна націоналізувала PIN Банк президента московського ЦСКА Євгена Гінера. Про це повідомило міністерство юстиції у вівторок, 14 березня.

За даними мін'юсту, контрольний пакет акцій  "Першого інвестиційного банку" - 88,89 відсотка - був стягнутий в дохід держави ще в лютому 2023 року. Проте представник бізнесмена РФ подав апеляцію. 13 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляційну скаргу.

"Апеляційна палата не знайшла підстав для зміни чи скасування рішення ВАКС від 27.02.2023. Тому контрольний пакет акцій "PIN банку" переходить від російського власника, який підтримує агресію рф,  у власність України", - наголосила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

За даними мінюсту, Євген Гінер потрапив під українські санкції, зокрема через зв'язок з корпорацією "Ростех", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії. У 2022 році на цій підставі правоохоронці наклали судовий арешт на акції PIN Bank, одного із ключових активів Гінера в Україні.

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