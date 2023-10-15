Удар РФ по Херсону: У місті перебої з електрикою (оновлено)

Після чергового удару військ РФ по Херсону у деяких районах міста зникла електроенергія, є перебої з водою. Місцева влада закликає мешканців зробити запас води, а у разі потреби - звернутися до пунктів незламності.

Після удару, якого війська РФ завдали у неділю, 15 жовтня, із винищувача Су-34 по Херсону, у деяких районах міста зникла електроенергія, є перебої з водою. Також у місті погіршився зв'язок, є перебої з інтернетом, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко у Telegram.

Згодом Мрочко повідомив, що у кілької районах електропостачання відновили. Втім, за його інформацією, станом на 14:00 війська РФ продовжували атакувати місто з тимчасово окупованого лівобережжя області. "Внаслідок чергового прильоту знову пошкоджені лінії електропередач. Наразі знеструмлений центр міста. Проводяться ремонтні роботи", - повідомив він/

Раніше Мрочко закликав людей за можливості зробити запас води, їжі, перевірити гаджети. "У разі гострої потреби, звертайтеся до пунктів незламності. Там працюють генератори, старлінки, є достатній запас їжі і води", - написав він.

Раніше Мрочко повідомив, що війська РФ, попередньо, скинули дві керовані авіаційні бомби у районі об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.

Вокзал у Херсоні перйшов на резервне живлення - УЗ

Через знеструмлення міста, спричиненого російською атакою, залізничний вокзал у Херсоні перевели на резервне живлення, повідомили в "Укрзалізниці".

Окрім того, під час обстрілу ударною хвилею було пошкоджено тамбури 11 вагону поїзда №102 Херсон - Київ. Пасажири і співробітники не постраждали, повідомили в "УЗ".

"Недорахувалися кількох вікон, але це ми полагодимо. Поїзд вже виїхав з зони обстрілу і продовжує рух за графіком", - йдеться у повідомленні компанії в Telegram.