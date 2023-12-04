Удар по університету Шевченка: СБУ затримала коригувальника

Служба безпеки України (СБУ) повідомила у понеділок, 4 грудня, про затримання киянина, який виявився агентом спецслужб РФ і скоригував російський ракетний удар 31 грудня 2022 року по одному з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Служба безпеки затримала агента ФСБ, якого завербували в Росії та відправили в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності. Саме за його координатами 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - повідомляє СБУ.

Чоловіка затримали у його помешканні в Києві. За даними слідства, 40-річний киянин "сповідував прокремлівські погляди", наприкінці минулого року оформив статус "волонтера" та виїхав до Росії через Білорусь, і на кордоні з РФ за власної ініціативи заявив кадровому співробітнику ФСБ про готовність співпрацювати з російською спецслужбою.

"Щоб підтвердити свою "відданість" окупантам, киянин одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні. І вже через декілька днів загарбники здійснили по цій "локації" повітряну атаку", - йдеться у повідомленні.

"Втемну" використовував родичів

Після цього, як кажуть в СБУ, представники ФСБ доставили свого агента до Москви, де його детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань, а потім відправили в Україну для збору розвідувальних даних. Також йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну "евакуацію" до РФ.

За даними слідства, повернувшись до України, киянин почав збирати розвідінформацію на Житомирщині, для чого "втемну" використовував своїх родичів, які там проживали, а "потрібні" відомості випитував через побутові розмови. "Підозрюваний не приховував своїх проросійських поглядів у родинному колі, зневажливо висловлювався про українців та говорив, що їх треба знищувати", - пише Офіс генерального прокурора.

Також, за даними правоохоронців, підозрюваний проводив візуальне спостереження та фотофіксацію українських об'єктів під час прогулянок в Києві. Під час обшуків у нього вилучили прапор Росії, нотаріально засвідчені в РФ документи, необхідні для оформлення російського громадянства, та мобільний телефон, в якому містилась переписка з московським "куратором" з ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 31 грудня 2022 року росіяни запустили по Україні десятки крилатих ракет. Внаслідок атаки у Києві загинула одна людина, ще 22 дістали поранень. Також були пошкоджені будівлі виставкового кампусу КНУ ім. Шевченка.