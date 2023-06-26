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Убивство Гандзюк: замовники отримали 10 років ув'язнення

Анастасія Шепелева
48 хв. тому

За організацію нападу на херсонську активістку, що призвів до її смерті, Левін та Мангер отримали по 10 років ув'язнення з зобов'язанням виплати компенсації родині загиблої у розмірі 15 мільйонів гривень.

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Загибла активістка Катерина Гандзюк
Загибла активістка Катерина ГандзюкФото: Imago/Ukrinform/S. Liashonok

Дніпровський суд Києва у понеділок, 26 червня, оголосив вирок у справі про напад на херсонську громадську активістку Катерину Гандзюк. Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, обвинувачений замовник нападу, тодішній голова Херсонської облради Владислав Мангер та організатор Олексій Левін (Москаленко) отримали по 10 років ув′язнення з вимогою виплати компенсації потеплілим - батькам та чоловіку загиблої - по п'ять мільйонів гривень.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, сторона обвинувачення довела, що Мангер на ґрунті особистої неприязні вирішив організувати напад на Гандзюк.

"Усі наведені нами аргументи, докази і обґрунтування довели: це був спланований напад на активістку - щоб її залякати", - розповіли адвокати у справі активістки. У адвокатській компанії "Міллер", яка представляла потерпілу сторону, додали, що 10 років тюрми є максимальною мірою покарання, можливою в межах статті, за якою судили Мангера та Левіна. У захисту є 30 днів, щоб оскаржити вирок, після чого він набуде чинності. 

Вбивство Гандзюк

31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив активістку Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з тяжкими опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу в Києві. 4 листопада Гандзюк померла.

Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення". Пізніше обвинувачення змінили ще раз. У червні 2019 року нападників на Гандзюк було засуджено за завдання тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілої. Їм призначили покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі. За приховування злочину у жовтні 2020 року суд виніс умовний вирок помічнику депутата Ігорю Павловському.

Читайте також: Справа Гандзюк: завершення слідства для галочки чи небажання знати правду?

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