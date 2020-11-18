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Uber - американська сервісна компанія зі штаб-квартирою у Сан-Франциско.
Компанія Uber пропонує в багатьох містах світу посередницькі послуги з пошуку можливостей для пасажирських перевезень. Знайти, викликати та оплатити таксі або приватних водіїв можна за допомогою спеціального мобільного додатку, розробленого компанією, або через її веб-сторінку.
В Україні влада домовилась про те, що у великих містах лікарів, які задіяні в боротьбі з коронавірусом, таксі будуть безплатно возити на роботу. У Львові медпрацівники також зможуть користуватися прокатом велосипедів.
Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?
Цифровізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чи видно прогрес? Чому Німеччина пасе задніх у цифровізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "країни у смартфоні"?