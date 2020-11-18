Майбутнє українського таксі: існування в тіні чи вихід на світло

В Україні "в тіні" працює більше 90 відсотків всіх таксистів. Вони не лише не платять податків, але й не несуть відповідальності у випадку ДТП з пасажирами. Що може змінити цю ситуацію? Та коли це може статися?