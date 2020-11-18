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Uber

Uber - американська сервісна компанія зі штаб-квартирою у Сан-Франциско.

Компанія Uber пропонує в багатьох містах світу посередницькі послуги з пошуку можливостей для пасажирських перевезень. Знайти, викликати та оплатити таксі або приватних водіїв можна за допомогою спеціального мобільного додатку, розробленого компанією, або через її веб-сторінку.

Майбутнє українського таксі: існування в тіні чи вихід на світло

Майбутнє українського таксі: існування в тіні чи вихід на світло 18.11.2020

В Україні "в тіні" працює більше 90 відсотків всіх таксистів. Вони не лише не платять податків, але й не несуть відповідальності у випадку ДТП з пасажирами. Що може змінити цю ситуацію? Та коли це може статися?
Суд заарештував водія Uber, який збив людей на зупинці у Києві

Суд заарештував водія Uber, який збив людей на зупинці у Києві 14.11.2020

Водієві Uber, який скоїв наїзд на зупинку в Києві, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці. Унаслідок спричиненого ним ДТП загинуло двоє людей.
Наїзд на людей на зупинці в Києві: прокуратура відкрила провадження

Наїзд на людей на зупинці в Києві: прокуратура відкрила провадження 13.11.2020

Водій Uber виїхав на зупинку громадського транспорту в Києві. Він збив декількох людей, двоє з них загинули. Київська прокуратура розпочала кримінальне провадження.
В Україні сервіси таксі Uber та Bolt безплатно возитимуть лікарів на роботу

В Україні сервіси таксі Uber та Bolt безплатно возитимуть лікарів на роботу 20.03.2020

В Україні влада домовилась про те, що у великих містах лікарів, які задіяні в боротьбі з коронавірусом, таксі будуть безплатно возити на роботу. У Львові медпрацівники також зможуть користуватися прокатом велосипедів.
Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео)

Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео) 02.03.2020

Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?
Країна в смартфоні і німці: чому цифровізація в Німеччині така повільна? (28.02.2020)

Країна в смартфоні і німці: чому цифровізація в Німеччині така повільна? (28.02.2020) 28.02.2020

Цифровізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чи видно прогрес? Чому Німеччина пасе задніх у цифровізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "країни у смартфоні"?
Співзасновник Uber Тревіс Каланік залишає компанію

Співзасновник Uber Тревіс Каланік залишає компанію 24.12.2019

Співзасновник сервісу таксі Uber Тревіс Каланік, який два роки тому під тиском інвесторів залишив посаду керівника компанії, тепер йде й з ради директорів. Він зосередиться на новому бізнесі та благодійності.
Uber повідомив про понад 6000 випадків сексуального насильства в США за два роки

Uber повідомив про понад 6000 випадків сексуального насильства в США за два роки 06.12.2019

Сервіс таксі Uber повідомив, що в 2017 і 2018 роках в їхніх машинах сталося 464 зґвалтування. Крім того, за два роки було зафіксовано 19 випадків нападів з летальним кінцем, пов'язаних з поїздками.
Лондонська влада не продовжила ліцензію Uber

Лондонська влада не продовжила ліцензію Uber 25.11.2019

Транспортне управління британської столиці звинуватило компанію в тому, що її неавторизовані водії здійснили 14 тисяч поїздок без страховок. Uber обіцяє оскаржити рішення влади.
Uber повідомив про рекордні збитки в понад 5 мільярдів доларів

Uber повідомив про рекордні збитки в понад 5 мільярдів доларів 09.08.2019

В американській компанії Uber повідомили про квартальні збитки у 5,2 мільярда доларів. Такі цифри пояснюють передусім практикою компанії платити співробітникам акціями, а також виходом на біржу.
Німецькі таксисти протестують проти планів лібералізації ринку

Німецькі таксисти протестують проти планів лібералізації ринку 10.04.2019

Тисячі німецьких таксистів протестують проти планів уряду лібералізувати ринок перевезень, що змусить їх конкурувати з такими сервісами, як Uber.
Uber має сплатити 400 тисяч євро штрафу у Франції

Uber має сплатити 400 тисяч євро штрафу у Франції 20.12.2018

Сервісній компанії з пасажирських перевезень Uber закидають недостатній захист даних користувачів, через що сталася їх масштабна крадіжка.
Прощавай, Uber, або Чи настає кінець економіки спільного користування

Прощавай, Uber, або Чи настає кінець економіки спільного користування 20.08.2018

Нью-Йорк посилив регуляції для служби таксі Uber та їй подібних. Що це означатиме для так званої економіки спільного користування? Кореспондентка DW Анне Шведт шукала відповіді.
Таксисти Барселони та Мадрида страйкують проти сервісів типу Uber

Таксисти Барселони та Мадрида страйкують проти сервісів типу Uber 28.07.2018

Таксисти Мадрида приєдналися до своїх барселонських колег, котрі страйкують проти "нечесної конкуренції" з боку сервісів на кшталт Uber.
Дешево і небезпечно: чому більшість таксі в Україні нелегальні

Дешево і небезпечно: чому більшість таксі в Україні нелегальні 24.05.2018

Більшість таксі в Україні працюють із порушенням правил перевезення та не несуть відповідальності за безпеку пасажирів. Хто контролює ці послуги та чому українці продовжують наражати себе на небезпеку - у матеріалі DW.

У США поліція оприлюднила відео аварії за участю самокерованого таксі Uber

У США поліція оприлюднила відео аварії за участю самокерованого таксі Uber 22.03.2018

Відеозапис смертельного ДТП за участю автомобіля компанії Uber з автономною системою керування оприлюднила поліція міста Темпе. Експерти вказують на помилку системи автопілота та неуважність водія.
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