У Відні авто українського військового аташе потрапило у ДТП

У австрійській столиці автомобіль українського військового аташе потрапив у дорожньо-транспорту пригоду (ДТП). Про це повідомив у суботу, 13 серпня, речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ України з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Австрії за участі автомобіля українського військового аташе. Українське посольство взаємодіє із австрійською поліцією та учасниками ДТП", - написав він у Facebook.

За словами Ніколенка, рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалене за підсумками розслідування. Утім, додав він, дипломатичний статус "не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку".

ЗМІ: Водій авто був п'яний

Аварія за участюукраїнського військового аташе сталася ранком п'ятниці, 12 серпня, пише австрійське видання Kronen Zeitung. Зазначається, що українські дипломати протаранили автомобіль німецьких туристів, які стояли світлофорі. Після цього, за словами очевидців, водій-винуватець аварії помінявся місцями з пасажиром. Коли ж приїхала поліція, авто почало тікати, але правоохоронці його наздогнали.

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Поліцейські вимагали від водія і пасажирів вийти з авто, однак, за даними джерел Kronen Zeitung, вони скористалися дипломатичним імунітетом українського посольства.

Пасажир, який, за словами свідків, спочатку був за кермом авто, погодився на проходження тесту на алкоголь. Перевірка показала понад два проміле. Якщо посольство України у Відні за власним бажанням не зніме з підозрюваних дипломатичну недоторканність, то п'яна витівка залишиться юридично безкарною, наголошує Kronen Zeitung.