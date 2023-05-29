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Яскраво зелена вода біля мосту Ріальто у Гранд-каналі, Венеція
Яскраво зелена вода біля мосту Ріальто у Гранд-каналі, ВенеціяФото: Vigili del Fuoco/AP/picture-alliance
Природа й екологіяІталія

У Венеції загадково позеленіла вода у Гранд-каналі

Ольга Журавльова
1 год. тому

В Італії у знаменитому венеційському Гранд-каналі яскраво зелена вода викликала переполох у жителів міста. Підозра пала на кліматичних активістів, утім відповідальності ніхто не взяв. Триває розслідування.

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У неділю біля мосту Ріальто у знаменитому Гранд-каналі Венеції вода раптово забарвилась у яскравий зелений колір. 

Влада італійського міста негайно скликала екстрену нараду з поліцією для розслідування інциденту. Агентство з охорони довкілля взяло проби води на вивчення.

Згідно з попередніми дослідженнями, зміна кольору була викликана типом барвника, який часто використовують для відстеження витоків води з міських труб і каналізації, повідомляє італійське агентство ANSA. Рідина не становить загрози здоров'ю людей.

Зелена вода у Венеції
Зелена вода у ВенеціїФото: Luigi Costantini/AP/picture-alliance

Підозри пали на екоактивістів

Деякі венеційці згадали 1968 рік, коли аргентинський художник Ніколас Гарсія Урібуру пофарбував воду центрального каналу міста в зелений колір, щоби привернути увагу до забруднення водойми.

Оскільки останнім часом в Італії все більше екоактивістів відзначаються своїми акціями, у ЗМІ виникли підозри, що це міг бути саме такий протест. Зокрема, минулими вихідними група захисників довкілля використала рослинне вугілля, щоби перетворити води фонтану Треві в Римі в чорний колір на знак протесту проти кліматичної політики уряду.

Утім за зміну кольори води в Гранд-каналі наразі ніхто не взяв на себе відповідальності, пише агенція dpa.

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