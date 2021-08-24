У Технічному університеті Дармштадта заявили про отруєння семи людей

Німецький Технічний університет Дармштадта заявив про підозру зумисного нападу після виявлення ознак отруєння у семи людей. "Ми шоковані ймовірним злочином, який стався у нашому університеті", - заявила у вівторок, 24 серпня, президентка університету Таня Брюль (Tanja Brühl), передає агенція dpa.

Прокуратура почала розслідування щодо спроби вбивства. Згідно з даними попереднього розслідування поліції, правоохоронці вважають, що люди постраждали від отрути. За інформацією поліції, 23 серпня з Технічного університету Дармштадта до лікарні міста доправили декількох людей з ознаками отруєння.

Тепер лабораторний аналіз повинен виявити ймовірну отруйну речовину. Наразі досліджують продукти та напої, які були в продажу на території університету. Поліція припускає, що речовину могли додати в упаковки молока або води у період між 20 та 23 серпня. Також правоохоронці припускають, що йдеться про використання отрути.

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