 Вибух у хімпарку в Леверкузені: кількість загиблих зросла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2021

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Новини

Вибух у хімпарку в Леверкузені: кількість загиблих зросла

Через тиждень після вибуху у хімпарку в Леверкузені рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. Таким чином число жертв вибуху зросло до шістьох.

Вибух в хімпарку в Леверкузені

Вибух в хімпарку в Леверкузені

Через тиждень після вибуху та пожежі у хімпарку в західнонімецькому Леверкузені у вівторок, 3 серпня, рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. Таким чином число загиблих внаслідок вибуху зросло до шістьох. Одна людина досі вважається зниклою безвісти.

За словами представника оператора хімпарку, компанії Currenta, роботи з розчищення та пошуку триватимуть ще довго. Прокуратура веде розслідування за фактом вбивства з необережності та спричинення вибуху з необережності.

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Вибух у Леверкузені стався вранці 27 липня, аварія трапилася на установці зі спалювання небезпечних відходів хімічного парку.

Індустріальний парк, де стався вибух, є найбільшим в Європі і має три місця дислокації - Леверкузен, Дормаген та Крефельд-Юрдінген. На його території розташовуються понад 70 фірм. 

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Вибух у хімпарку в Леверкузені: кількість загиблих зросла до п'яти

Кількість загиблих унаслідок вибуху в хімпарку в Леверкузені зросла до п'яти осіб. Пошуки ще двох осіб тривають.  

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