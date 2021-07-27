Вибух у хімпарку в Леверкузені: кількість загиблих зросла

Через тиждень після вибуху та пожежі у хімпарку в західнонімецькому Леверкузені у вівторок, 3 серпня, рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. Таким чином число загиблих внаслідок вибуху зросло до шістьох. Одна людина досі вважається зниклою безвісти.

За словами представника оператора хімпарку, компанії Currenta, роботи з розчищення та пошуку триватимуть ще довго. Прокуратура веде розслідування за фактом вбивства з необережності та спричинення вибуху з необережності.

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Вибух у Леверкузені стався вранці 27 липня, аварія трапилася на установці зі спалювання небезпечних відходів хімічного парку.

Індустріальний парк, де стався вибух, є найбільшим в Європі і має три місця дислокації - Леверкузен, Дормаген та Крефельд-Юрдінген. На його території розташовуються понад 70 фірм.