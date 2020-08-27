У США звільнили сімох поліцейських після смерті афроамериканця

У США звільнили сімох поліцейських після чергового випадку ймовірного надмірного насильства щодо афроамериканця. Про це повідомила в четвер, 3 вересня, мерка міста Рочестер в штаті Нью-Йорк Лавлі Воррен.

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Напередодні члени сім'ї афроамериканця, який став, на їхню думку, жертвою поліцейського насильства, опублікували відео його затримання, яке сталося в кінці березня. На записі видно, як кілька поліцейських надягають на голову мішок афроамериканцю Деніелу Пруду, коли він сидів на асфальті. При цьому Пруд був голий і в наручниках. Через кілька хвилин його транспортують на носилках у машину "швидкої". Через тиждень чоловік помер.

Згідно з даними видання The New York Times, причиною його смерті стало удушення. Крім того, в крові чоловіка був знайдений наркотик фенциклідин.

Протести проти поліцейського насильства і вимоги реформи поліції

Відеозапис, опублікований активістами і родичами загиблого, був зроблений на камеру, закріплену на тілі поліцейського, вказує видання. 3 вересня в Рочестері пройшли протести проти расизму і поліцейського насильства. За даними агентства новин Reuters, в них взяли участь кілька десятків людей. Демонстранти вимагали відновлення справедливості щодо Пруда та проведення реформи поліції.

За словами сім'ї загиблого, у нього були проблеми з психікою. Як розповів брат чоловіка, він почав турбуватися і тому викликав поліцію. "Я подзвонив, щоб отримати допомогу, а не для того, щоб лінчувати його (Даніеля Пруда)", - вказав чоловік.

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Смерть Джорджа Флойда і поранення Джейкоба Блейка

В кінці травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання його білими поліцейськими в Міннеаполісі у багатьох штатах США, а також в інших країнах прокотилася хвиля протестів проти расизму і поліцейського насильства.

Іншим гучним випадком став розстріл білими поліцейськими афроамериканця Джейкоба Блейка під його затримання в місті Кеноша в штаті Вісконсин в кінці серпня. Для наведення порядку в цьому штаті президент США Дональд Трамп направив туди тисячу бійців Нацгвардії.

Джо Байден у Кеноші

Напедодні в Кеношу приїхав кандидат у президенти від демократів Джо Байден. Він сказав, що "до сих пір у США існує глибинний та інституціоналізований расизм" і пообіцяв вживати послідовних дій проти нього.