 У США звільнили сімох поліцейських після смерті афроамериканця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2020

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Новини

У США звільнили сімох поліцейських після смерті афроамериканця

В американському штаті Нью-Йорк сімох поліцейських звільнили після публікації відео, в якому видно, як вони надягають на голову мішок голому афроамериканцю в наручниках.

Протести проти расизму і поліцейського насильства у Рочестері, штат Нью-Йорк

Протести проти расизму і поліцейського насильства у Рочестері, штат Нью-Йорк

У США звільнили сімох поліцейських після чергового випадку ймовірного надмірного насильства щодо афроамериканця. Про це повідомила в четвер, 3 вересня, мерка міста Рочестер в штаті Нью-Йорк Лавлі Воррен.

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Напередодні члени сім'ї афроамериканця, який став, на їхню думку, жертвою поліцейського насильства, опублікували відео його затримання, яке сталося в кінці березня. На записі видно, як кілька поліцейських надягають на голову мішок афроамериканцю Деніелу Пруду, коли він сидів на асфальті. При цьому Пруд був голий і в наручниках. Через кілька хвилин його транспортують на носилках у машину "швидкої". Через тиждень чоловік помер.

Згідно з даними видання The New York Times, причиною його смерті стало удушення. Крім того, в крові чоловіка був знайдений наркотик фенциклідин.

Протести проти поліцейського насильства і вимоги реформи поліції

Відеозапис, опублікований активістами і родичами загиблого, був зроблений на камеру, закріплену на тілі поліцейського, вказує видання. 3 вересня в Рочестері пройшли протести проти расизму і поліцейського насильства. За даними агентства новин Reuters, в них взяли участь кілька десятків людей. Демонстранти вимагали відновлення справедливості щодо Пруда та проведення реформи поліції.

За словами сім'ї загиблого, у нього були проблеми з психікою. Як розповів брат чоловіка, він почав турбуватися і тому викликав поліцію. "Я подзвонив, щоб отримати допомогу, а не для того, щоб лінчувати його (Даніеля Пруда)", - вказав чоловік.

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Смерть Джорджа Флойда і поранення Джейкоба Блейка

В кінці травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання його білими поліцейськими в Міннеаполісі у багатьох штатах США, а також в інших країнах прокотилася хвиля протестів проти расизму і поліцейського насильства.

Іншим гучним випадком став розстріл білими поліцейськими афроамериканця Джейкоба Блейка під його затримання в місті Кеноша в штаті Вісконсин в кінці серпня. Для наведення порядку в цьому штаті президент США Дональд Трамп направив туди тисячу бійців Нацгвардії.

Джо Байден у Кеноші

Джо Байден у Кеноші

Напедодні в Кеношу приїхав кандидат у президенти від демократів Джо Байден. Він сказав, що "до сих пір у США існує глибинний та інституціоналізований расизм" і пообіцяв вживати послідовних дій проти нього. 

  • Пожежа внаслідок безчинств у Кеноші

    США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства

    Кеноша палає

    У Кеноші палають будинки й авто. Через хаотичну ситуацію в місті губернатор-демократ штату Вісконсін Тоні Еверс запровадив надзвичайний стан. Та оголошення комендантської години уночі не допомогло приборкати заворушення. Демонстранти жбурляли у бік поліцейських петарди та пляшки, а ті відповідали сльозогінним газом та гумовими кулями.

  • Протести у Вісконсіні

    США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства

    Джейкоб Блейк, вочевидь, постраждав від поліцейського насильства

    "Детонатором" нової хвилі протестів проти свавілля поліції став недільний інцидент у Кеноші - численні постріли у спину дістав 29-річний афроамериканець Джейкоб Блейк. На записах із камер спостереження видно, як він прямує до свого автомобіля у супроводі двох озброєних поліцейських. Постріли чути в мить, коли він відкрив двері машини і збирався до неї сісти.

  • Учасники й учасниці протестів проти поліцейського насильства у Кеноші

    США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства

    Поліція США знову опинилася під шквалом критики

    Поліцейські, яких згодом відсторонили від виконання обов'язків, здійснили щонайменше сім пострілів у бік Блейка. Його родина повідомила, що кулями було перебито хребет потерпілого, його паралізувало. "Потрібно диво, щоби він знову зміг стати на ноги", - каже адвокат родини. У Блейка діагностовано численні поранення внутрішніх органів, йому було видалено частину кишківника.

  • Учасник протесту в Кеноші

    США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства

    Градус обурення зростає

    У ході стрілянини й заворушень у Кеноші двоє осіб загинули, ще одна особа дістала поранення, але її життю загрози немає. Правоохоронці затримали 17-річного мешканця штату Іллінойс у зв'язку з інцидентом. Прокуратура оголосила йому обвинувачення в розстрілі двох осіб і пораненні третьої. Поки ж у місті зі 100-тисячним населенням у 50 кілометрах на північ від Чикаго кінця-краю безладам не видно.

  • Батько Джейкоба Блейка закликав припинити насильство

    США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства

    Родина Блейка закликає припинити насильство

    Батьки Блейка закликали до завершення насильницьких протестів. За словами його батька, сам він не терпить насильства й вандалізму. Мати Блейка також закликала покінчити з расизмом: "Звертаюся до всіх, незалежно від того, білі, чорні, японці, червоні чи коричневі. Ніхто не є вищим за іншого. Почнімо ж молитися за одужання нашої нації".

  • Ще свіжа пам'ять про загибель і похорон Джорджа Флойда

    США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства

    Ще свіжа пам'ять про загибель і поховання Джорджа Флойда

    Афроамериканця Джорджа Флойда поховали 9 червня у Х'юстоні. Він загинув під час брутального затримання поліцією через удушення. Відтоді США прокотилася хвиля масштабних протестів, очолювана рухом Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення"). Через суспільне обурення новим інцидентом із Джейкобом Блейком на п'ятницю у Вашингтоні запланована велика хода - очікується участь тисяч демонстрантів.

  • Президент США Дональд Трамп

    США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства

    А як реагує Дональд Трамп?

    Ескалація насильства в Кеноші, вочевидь, не дуже вписується у заготовлений Дональдом Трампом сценарій з'їзду Республіканської партії, який саме триває у США. Чи, може, якраз таки вписується? Зрештою, губернатор Вісконсіна Тоні Еверс - член Демократичної партії, і його кризовий менеджмент вже зазнав різкої критики. В одному з "твітів" президент США зажадав від Еверса "швидко покінчити з проблемою".

    Автор: Олівер Піпер


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