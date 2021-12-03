У США ухвали закон про фінансування уряду й запобігли шатдауну

Контрольований демократами Сенат США у четвер, 2 грудня, ухвалив законопроєкт про фінансування уряду до середини лютого, відвертаючи ризик запровадження шатдауну. За відповідне рішення проголосували 69 сенаторів, 28 висловилися проти.

Такий крок, підтриманий лише за добу до закінчення терміну, дозволить уникнути ситуації, коли державні установи частково вимушені були би призупинити свою діяльність.

Кількома годинами раніше законопроєкт 221 голосом "за" ухвалила Палата представників США, 212 голосів були "проти".

Голосування у Сенаті залишає державне фінансування на поточному рівні до 18 лютого і дає президенту США Джо Байдену достатньо часу для його підписання.

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"Я радий, що в підсумку здоровий глузд переміг. Уряд продовжить роботу і я дякую членам палати, що відвернули нас від непотрібного та дорогого шатдауну", - цитує лідера демократичної більшості Сенату Чака Шумера агенція Reuters.

Фінансування федерального уряду мало закінчитися 3 грудня опівночі, але деякі республіканці пригрозили заблокувати законопроєкт через невдоволення політикою адміністрації Байдена щодо вимог обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Також у Конгресі не можуть дійти згоди щодо підвищення ліміту державного боргу.

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