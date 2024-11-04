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У США помер легендарний музикант і продюсер Квінсі Джонс

Валерій Сааков | Ольга Лебедєва
4 листопада 2024 р.

У Лос-Анджелесі у віці 91 року помер 28-разовий володар "Греммі" Квінсі Джонс, який працював із Майклом Джексоном, Френком Сінатрою і Стіві Вандером.

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Квінсі Джонс помер у віці 91 року
Квінсі Джонс помер у віці 91 рокуФото: Gregg DeGuire/Getty Images

У США у віці 91 року помер легендарний музикант, композитор і продюсер Квінсі Джонс. Про це повідомили кілька американських видань у понеділок, 4 листопада, з посиланням на представника Джонса Арнольда Робінсона. За цими даними, музикант помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі в родинному колі.

"Хоча це неймовірна втрата для нашої сім'ї, ми вшановуємо велике життя, яке він прожив, і знаємо, що іншого такого, як він, ніколи не буде", - йдеться в заяві сім'ї Джонса. На згадку про нього родичі попрохали про пожертви в Американський фонд джазу.

28-разовий володар премії "Греммі"

За свою 70-річну кар'єру Квінсі Джонс був 80-разовим номінантом на премію "Греммі" і її 28-разовим володарем. Він виступав продюсером найвідоміших альбомів Майкла Джексона, зокрема Thriller 1982 року, що став рекордним за продажами. Крім того, Джонс зробив свій внесок в успіх Елли Фіцджеральд, Пеггі Лі, Френка Сінатри, Луї Армстронга, Стіві Вандера, Арети Френклін, Вілла Сміта й Опри Вінфрі.

Квінсі Джонс працював у найрізноманітніших музичних напрямках: від джазу до попмузики та хіп-хопу. Він входить до Зали слави рок-н-ролу і написав саундтреки до більш ніж 50 фільмів і телешоу. Американські ЗМІ називають його "титаном музики", "іконою індустрії розваг" та "універсальним генієм". Як зазначає dpa, Джонс також виступав свого роду неофіційним послом культури США.

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